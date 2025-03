Boris Becker carga contra Piqué tras su crítica al tenis actual y señalar los cambios revolucionarios que haría

En medio de un inesperado debate sobre el futuro del tenis, Boris Becker y Gerard Piqué han protagonizado un intercambio de opiniones que ha dividido a los aficionados del deporte. La polémica se desató luego de que el exfutbolista del FC Barcelona planteara varias propuestas revolucionarias para modernizar uno de los deportes más tradicionales.

Tras retirarse del fútbol, Piqué ha encontrado otras pasiones. Hoy preside la Kings League, una liga de fútbol que destaca por incorporar mecanismos inéditos, como el uso de 'armas secretas' para aumentar la imprevisibilidad, logrando que la primera edición de su Mundial de países atrajera a más de 100 millones de espectadores.

Impulsado por este éxito, el exfutbolista manifestó su descontento con aspectos del tenis actual durante una entrevista en el nuevo podcast de Iker Casillas. En esa conversación, Piqué criticó la estructura tradicional del deporte y propuso cambios significativos en el formato: "Intentamos cambiar ciertas cosas, pero no hay manera", dijo Piqué. "La ITF no quiere cambiar nada. ¿Por qué sacas dos veces en el tenis? Son 30 segundos más de un tío botando la pelota".

El debate se intensificó cuando el catalán añadió: "La gente no quiere ver esto. Quiere ver el punto. No quiere ver un juego de cinco minutos ¿Por qué tanto deuce-ventaja, deuce-ventaja? Pongamos bola de oro".

Además, Piqué advirtió que, de no adaptarse, el tenis podría verse eclipsado por deportes en auge como el pádel y el pickleball. Según él, "Todas las estadísticas dicen que la gente juega menos a tenis y más a pádel o pickerball en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en una pista de tenis te caben dos de pádel. El doble de negocio. Porque el pádel es más divertido de jugar y aunque no tengas el mismo nivel puedes jugar con otra persona, en tenis no puedes si no tienes el mismo nivel. Y si no juegas a ese deporte, no lo sigues. Vas a ir perdiendo seguidores de poco a poco si no vuelves a entusiasmar, y la única manera no es mantener las mismas normas, es cambiarlas poco a poco, adaptándote a la velocidad que va todo lo demás, porque sino te quedas totalmente anticuado".

A very good footballer shouldn’t be discussing the future of tennis 🎾 ( with all respect @3gerardpique https://t.co/JmBaXfUw8N — Boris Becker (@TheBorisBecker) February 28, 2025

La respuesta de figuras históricas del tenis no se hizo esperar. El propio Boris Becker, tres veces campeón de Wimbledon, reaccionó a las propuestas de Piqué desde su cuenta en X (antes Twitter) y afirmó: "Un muy buen futbolista no debería estar discutiendo el futuro del tenis, con todo respeto @3gerardpique". Asimismo, Brad Gilbert, exentrenador de Coco Gauff, coincidió en la postura de Becker y comentó: "Estoy totalmente de acuerdo contigo, BB. [Sería] como hacer cambios en el fútbol".

Estos enfrentamientos han renovado el debate sobre la necesidad de adaptar el tenis a las exigencias de un público cada vez más exigente. Mientras algunos defienden la tradición y la esencia histórica del deporte, otros, como Piqué, abogan por una transformación que dinamice el juego y lo haga más atractivo para las nuevas generaciones.

El exdefensa, que también recuerda un pasado marcado por su fallido intento de cambiar la estructura del tenis durante su breve paso por la dirección de la Copa Davis con su empresa Kosmos, sostiene que las federaciones, impregnadas de una mentalidad conservadora y de décadas de tradición, se resisten a cualquier innovación.