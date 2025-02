El Comité Olímpico Español rinde homenaje a Rafa Nadal: "Sería un gran honor que forme parte de la asamblea, es su casa"

Rafa Nadal continúa adaptándose a una nueva vida que le mantiene alejado de las pistas. La carrera del balear terminó el 19 de noviembre sobre el Martín Carpena de Málaga y desde entonces no ha parado de recibir el reconocimiento de su país, de sus compañeros de profesión, de los deportistas más ilustres y de distintos organismos. El Comité Olímpico Español (COE) le ha brindado este martes el último homenaje.

Sentado entre el presidente del COE, Alejandro Blanco, y José Manuel Francos Uribe, secretario de Estado para el Deporte, el tenista manacorí contempló las anécdotas y las vivencias de los deportistas también presentes en el acto: Marcus Cooper, David Cal, Isabel Fernández, Adriana Cerezo, Jennifer Pareja y Alberto Ginés. Todos ellos explicaron el significado que tiene para el deporte español la figura de Rafa Nadal.

Nadal, visiblemente emocionado, mantuvo una conversación informal con Alejandro Blanco, el anfitrión del homenaje, donde anunció que, a pesar de no haber vuelto a coger una raqueta desde su último partido ante Botic Van De Zandschulp, su vida seguirá unida al deporte. Coletilla que el presidente del COE aprovechó para confesar que le ofrecerá ser miembro del comité cuando pase un tiempo y él haya descansado.

"Nadal va a desempeñar el papel que él quiera. Pienso que Rafa necesitará un tiempo de descanso, pero espero tener una conversación con él, porque el movimiento olímpico español e internacional no puede prescindir de él. Sería un gran honor que fuera miembro de la asamblea. Esta es su casa. Espero que cuando le ofrezca sitio en el COE no me diga que no", admitió Alejandro Blanco.

El presidente del COE destacó los valores de Nadal y la normalidad con la que ha desempeñado su condición de olímpico: "en París, salió una pregunta acerca de la Villa. Y dijo que si uno quería entender el olimpismo había que convivir en la Villa, y eso, para todos los deportistas, es un ejemplo. Eso lo valora toda la gente. La humildad y la naturalidad es lo que te distingue", reconoció dirigiéndose a Nadal.

La nueva vida de Nadal

Tras toda una vida ligada al tenis, el deportista de 38 años está enfocando de manera diferente su día a día: "Estoy haciendo cosas que es lo que hay que hacer. En la vida hay que tener objetivos porque si no te acaba aburriendo. Me gusta tener cosas que hacer y es una época de organizar esta etapa. Hace tres meses que paré de jugar pero de momento estoy bien adaptado".

A pesar de no haber vuelto a coger una raqueta de tenis desde la derrota ante el neerlandés Botic Van De Zandschulp en la Copa Davis, confesó haber vuelto a jugar de manera esporádica al fútbol quince años después. "Eso ya es una alegría (jugar el fútbol), pero no he vuelto a jugar al tenis. Hay que darle su tiempo. Cuando paré de jugar estuve mal del pie un tiempo y eso me hizo que la dejara. Pero la volveré a coger. Se necesita un tiempo de desconexión, pero volveré a cogerla seguro", aseguró.

Rafa Nadal en el acto organizado por el COE. EFE

Nadal terminó su intervención mostrando su agradecimiento por el acto organizado por el Comité Olímpico Español: "Tengo un punto importante de timidez. Cómodo no estoy pero agradecido absolutamente, infinitamente. A Alejandro, sin duda. Haber querido hacer este acto con deportistas y recibirme en la casa del deporte es una gran satisfacción. He tenido una carrera larga pero nunca he sido de este tipo de actos pero cuando lo hace la casa del deporte, estoy muy agradecido por el cariño que me dais y que me han dado siempre".

Par el presidente, Alejandro Blanco, "este acto era merecido y necesario. Para todos los deportistas. Siempre escuchaba la admiración de los deportistas por Rafa y quería que él escuchara lo que pensaban de él. Si le medimos por los resultados, por los 92 torneos, 24 Grand Slam, nos equivocamos. Puede llegar alguien que los supere. Pero lo que nadie conseguirá es la trascendencia más allá de todos, más allá de su deporte. Nadie como Nadal", concluyó en su intervención.