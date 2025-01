Djokovic habla sobre su retirada: "Mi padre quiere que lo deje desde hace tiempo"

Después de que Novak Djokovic abandonara el Open de Australia por lesión en las semifinales contra Alexander Zverev, el debate sobre su posible retirada del tenis profesional ha resurgido con fuerza. En una entrevista con GQ Sports, el serbio se ha sincerado sobre este tema y ha revelado la postura de su padre al respecto.

"No sé si a él le gustaría que lo diga, pero lo voy a decir igualmente: el primero que lo hace es mi padre. Lleva intentando que me retire desde hace tiempo, pero no es insistente. Respeta mi decisión de seguir adelante y entiende por qué", confesó Djokovic. "Me dice: '¿Qué más quieres hacer?' Él entiende la cantidad y la intensidad de la presión y la tensión que hay ahí fuera, y el estrés que repercute en mi salud, en mi cuerpo y, en consecuencia, en todos los que me rodean, incluido él. Por eso me dijo: 'Hijo mío, empieza a pensar cómo quieres acabar con esto'", dijo a su vez.

El tenista también explicó que, aunque ya está pensando en su retirada, se centra más en cómo quiere que ocurra que en cuándo sucederá. "Siento que si empiezo a perder más y siento que hay una brecha más grande, que empiezo a tener más problemas para superar esos grandes obstáculos en los Grand Slams, entonces probablemente lo daré por terminado, pero ahora mismo sigo bien, continúo...", declaró.

"Siento que la gente está escribiendo mi obituario tenístico. Los medios de comunicación, los aficionados...", se sinceró el serbio sobre este momento de su carrera.

"Tanto en público como en privado, mucha gente me ha dicho que creen que es mejor que te vayas en lo más alto, lo cual entiendo, pero si todavía soy físicamente capaz y todavía siento que puedo vencer a los mejores jugadores del mundo en Grand Slams, ¿por qué querría dejarlo ahora?", señaló Djokovic.

El calendario

Actualmente, Nole ha decidido reducir la cantidad de torneos que juega y priorizar los eventos más importantes. "No creo que juegue solo cuatro Slams y la Copa Davis. Creo que disputaré al menos uno o dos torneos de preparación antes de los Slams, sobre todo en tierra batida", explicó.

La lesión en el tendón de la corva que sufrió durante el Open de Australia le ha obligado a renunciar a la eliminatoria de su país contra Dinamarca en la fase clasificatoria de la Copa Davis, que se disputará del 31 de enero al 2 de febrero en el Royal Arena de Copenhague. "No jugaré la Davis y el torneo de Doha dentro de unas semanas también es todavía incierto", confirmó el serbio tras su retirada en Melbourne.

Aunque su futuro en el circuito es incierto, lo que sí está claro es que Djokovic sigue siendo un competidor de élite que aún tiene mucho que ofrecer en el mundo del tenis.