Alcaraz - Humbert, Wimbledon: horario y dónde ver por TV el partido de cuarta ronda

Nuevo reto para Carlos Alcaraz sobre la hierba de Wimbledon. Se mide al francés Ugo Humbert, decimosexto cabeza de serie, en la cuarta ronda. El tenista español busca el pase a los cuartos de final tras haber pasado serios apuros en la ronda previa, en la que tuvo que vencer al estadounidense Frances Tiafoe en un partido que se fue al quinto set.

"Si pierdo, que pierda sintiendo que he ido a por ello", dijo el murciano tras el partido del viernes. "Siempre es un reto jugar contra Frances [Tiafoe]. Es un jugador muy talentoso. Lo ha demostrado hoy, que merece estar aquí, luchar por cosas grandes. Es muy difícil para mí adaptarme para encontrar soluciones y ponerle en problemas".

"He pasado momentos duros en el cuarto set, varios 0-30, 15-30, solo pensaba en luchar una bola más, pensar en el siguiente punto. Siempre me digo a mí mismo que tengo que ir a por ello, si pierdo, que pierda sintiendo que he ido a por ello", agregó Alcaraz.

El rival de Alcaraz para este partido de octavos de final o cuarta ronda será Humbert. El francés llega al duelo contra el español tras haberse impuesto en cuatro sets a otro estadounidense, Ben Nakashima, en su caso. El partido, que se vio interrumpido por la lluvia que tanto está castigando esta semana al torneo de Wimbledon, se tuvo que jugar en dos días diferentes.

Alcaraz tendrá la moral por las nubes tras los elogios que ha recibido del suizo Roger Federer, campeón de 20 Grand Slams, durante su visita a Wimbledon esta semana. "Los chicos lo están haciendo muy bien", dijo en una entrevista con ESPN. "Alcaraz en Roland Garros fue fantástico y su victoria el año pasado contra Novak en cinco sets fue increíble".

"He jugado aquí contra Novak y sé lo difícil que es ganarle. Que Alcaraz lo hiciera es increíble", añadió el ocho veces ganador en el All England Club, que también alabó la progresión de Sinner. "Creo que van a seguir así y eso quiere decir que van a jugar el uno contra el otro muchas veces y que va a ser una gran rivalidad", agregó Federer.

¿Cuándo se juega el partido entre Carlos Alcaraz y Ugo Humbert de Wimbledon?

El partido de cuarta ronda entre Carlos Alcaraz y Ugo Humbert tendrá lugar este domingo 7 de julio. El partido todavía no tiene confirmado su horario.

¿Dónde se podrá ver el partido entre Carlos Alcaraz y Ugo Humbert de Wimbledon?

El siguiente partido de Alcaraz en Wimbledon se podrá ver a través de Movistar+. Además, se podrá seguir el partido entre Carlos Alcaraz y Ugo Humbert gracias a la cobertura que EL ESPAÑOL realizará del encuentro.