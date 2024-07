Kroos pide perdón a Pedri y se despide de la selección de Alemania con un emotivo mensaje: "¡Hemos vuelto!"

Toni Kroos se ha pronuncia en su primer día como futbolista retirado. El centrocampista alemán, que cuelga las botas tras caer eliminado en la Eurocopa a manos de España, ha compartido un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram con el que pone punto final a su trayectoria.

Se trata de un mensaje sentimental, en el que Kroos cuenta las emociones que le llevaron a tomar la decisión de jugar la Eurocopa y retirarse tras ella. No se arrepiente y se muestra muy agradecido por lo vivido estas semanas. Celebra, sobre todo, que Alemania vuelva a estar entre las grandes selecciones tras las decepciones de los últimos torneos.

Por último, Kroos también tiene unas palabras para Pedri. El jugador español sufrió una esguince de rodilla tras recibir en los minutos iniciales del partido una fuerte entrada por parte del jugador teutón. Toni le desea una pronta recuperación. Este es el mensaje completo que Kroos ha compartido en sus redes.

"29/9/2023. Suena mi teléfono. Quién llama: Julian Nagelsmann. Motivo: regresar a la selección nacional. Mi primer pensamiento en mi mente: "¡No soy estúpido!". Primer pensamiento en mi corazón: "¡Joder, sí!". Decidió el corazón.

Mi primer pensamiento esta mañana del 6/7/2024: "Me alegro de haberlo hecho. A pesar de toda la tristeza y el vacío desde el pitido final de ayer. He visto más y más en el equipo de lo que ha demostrado en los últimos años. ¡Pero no esperaba que fuera posible en tan poco tiempo tener una oportunidad realmente realista por el título y estar a la altura de los mejores otra vez! ¡Es por eso que estoy muy orgulloso de lo que hizo este equipo! Y puede estarlo toda Alemania otra vez. Un agradecimiento especial a vosotros, que habéis hecho de este hogar uno especial.

A nivel personal, me gustaría daros las gracias por la calidez y el verdadero afecto, que ha sido muy especial durante las últimas semanas. Esto fue muy especial.

Y finalmente una petición. Ahora que Alemania se ha recuperado: ¡No lo dejéis ir! El camino de este equipo continúa. ¡Y ayuda brutalmente si la apoyas incluso en las malas! Porque una cosa les puedo asegurar: ¡Este es un grupo de grandes personas que hacen todo lo posible para tener éxito! ¡¡¡Alemania es Alemania otra vez!!!

De esta manera, sigue siendo muy importante para mí pedir perdón a Pedri y que se ponga bien pronto. Lógicamente, no era mi intención hacerte daño. Una pronta recuperación y todo lo mejor. Eres un gran jugador".