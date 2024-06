Alcaraz y la cábala que vaticina lo que ocurrirá en la final de Champions: "Vinicius va a ser clave"

Carlos Alcaraz continúa con paso firme en Roland Garros y se encuentra en los octavos de final del segundo Grand Slam de la temporada. El jugador español es uno de los grandes favoritos a la victoria en el torneo y así lo atestigua su altísimo nivel sobre la tierra batida.

No obstante, no todo será tenis para Carlos Alcaraz esta semana. El número tres del mundo, ferviente seguidor del Real Madrid, no se perderá este sábado la final de la Champions League entre el conjunto blanco y el Borussia Dortmund. Un duelo que se disputa en Londres, pero que seguirá desde París como un aficionado más.

Además, 'Carlitos' parece haber completado un movimiento que acerca al Real Madrid a la Decimoquinta. Y es que hay que remontarse hasta 2022 para ver lo que sucedió un día antes de la final del conjunto blanco frente al Liverpool en París. Una cábala que ha dado rienda suelta a la superstición de todos los seguidores madridistas.

Y es que Carlos Alcaraz venció a Sebastian Korda tan solo un día antes de la final de la Champions League. Lo hizo en la tercera ronda de Roland Garros y en tres sets (6-4,6-4 y 6-2). 24 horas más tarde, el Real Madrid se proclamaba campeón de Europa tras ganar al Liverpool con un solitario gol de Vinicius en la segunda parte.

Dos años más tarde, la misma historia se ha repetido. El murciano se veía las caras con el estadounidense este viernes a un día de la final de la Champions League. Al igual que en su primer enfrentamiento, Alcaraz se acabó llevando la victoria en tres mangas, algo que ha dejado a todos atónitos.

Alcaraz, confiado

Si hay una que Carlos Alcaraz reconoció tras su victoria frente a Korda es que será un madridista más este sábado por la tarde. Al hablarle sobre esta coincidencia, el número tres del mundo insistió en que él ya había dado el primer paso para la victoria del Real Madrid.

"Yo entonces mi trabajo ya lo he hecho. Ahora les toca a ellos, mañana vamos a estar animando al Madrid a tope", apuntaba Alcaraz ante los medios. Unas palabras que han desatando la ilusión entre los seguidores del conjunto blanco, que sueña con un nuevo título de Champions League.

Por último, Alcaraz se animó a hacer un pronóstico de la final. "En 2022 el gol fue de Vinicius, yo creo que Vinicius va a hacer un gran partido y va a ser clave en el partido", explicó. "El Borussia va a atacar y va a marcar. Un 2-1 para el Real Madrid", sentenció el tenista español.