Alcaraz desvela su secreto para volver a brillar en Indian Wells: un cambio clave en su mentalidad

Carlos Alcaraz ha vuelto a brillar con fuerza en Indian Wells. Su espectacular remontada frente a Jannik Sinner le ha hecho volver a estar en una nueva final y le coloca como gran candidato al título en el desierto californiano. Se enfrentará a Daniil Medvedev, que se deshizo de Tommy Paul.

En los últimos meses, Alcaraz había sido incapaz de mostrar una regularidad constante en su juego. Eso le había pasado factura y los resultados se habían disipado en este comienzo de 2024. Una ausencia de títulos que ya se alargaba cerca de ocho meses, ya que su último trofeo fue el de Wimbledon.

Ahora que vuelve a pisar una nueva final, Carlos Alcaraz dio la clave de cuál ha sido el cambio que le ha ayudado a llegar tan lejos en Indian Wells. En el desierto californiano, el español se ha mostrado intratable y ni Jannik Sinner ha sido capaz de hacerle sombra. Ha recuperado ese espíritu ganador.

En rueda de prensa, el número dos del mundo explicó que ha tenido un cambio clave en su mentalidad que le he permitido mostrar su mejor cara. "Me he mantenido fuerte mentalmente, esa es una parte muy importante de este deporte. Tienes que estar fuerte de cabeza para superar estos partidos, set abajo", explicaba 'Carlitos' ante los medios.

"Jugaba contra alguien que está a un nivel increíble, y estoy feliz con las cosas que he hecho. He cambiado mi estilo y mi juego un poco, y creo que ha funcionado muy bien. Estoy muy feliz por ganar a Jannik y por estar de nuevo en una final", ha indicado el tenista español.

Carlos Alcaraz celebra su victoria frente a Jannik Sinner, en las semifinales de Indian Wells. Reuters

Un reto para él

Carlos Alcaraz se enfrenta a un grandísimo reto en la final de Indian Wells. Muy pocos han sido los tenistas que han sido capaces de ganar el primer Masters 1000 de la temporada dos veces seguidas. Tan solo cinco jugadores lo han logrado y el de El Palmar aspira a entrar en esa selecta lista.

Pete Sampras fue el primero en conseguirlo en 1994 y 1995. Tan solo un año después, Michael Chang hizo su particular doblete con sus triunfos en 1996 y 1997. Luego hubo que esperar un lustro para Lleyton Hewitt se uniese a ese selecto grupo con sus victorias en 2002 y 2003. Más tarde, Roger Federer logró tres coronas consecutivas entre 2004 y 2006. Djokovic, al igual que el serbio, venció seguidamente desde 2014 al 2016.

Ahora Alcaraz se podrá unir a esa lista si es capaz de derrotar a Daniil Medvedev este domingo. El español tiene un bagaje favorable ante el ruso, al que ha ganado en tres ocasiones por las dos de su oponente. Además, 'Carlitos' ya se le venció en la final de Indian Wells de la pasada temporada, por lo que aspira a repetir ese éxito.