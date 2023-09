Rafa Nadal, con el ranking mundial que tenía con 16 años: su caída en la ATP tras el US Open

La actualización del ranking ATP desde este lunes ha traído importantes. La principal es el salto de Novak Djokovic al puesto más alto, al número 1, tras su victoria en el US Open, mientras Carlos Alcaraz pasa a ser el segundo. Sin embargo, un cambio que ha pasado desapercibido tiene que ver con la última bajada de Rafa Nadal.

El tenista balear, que sigue sin competir desde el Abierto de Australia a comienzos de año, va perdiendo más puntos en la clasificación con el paso de las semanas. Tras no competir en el US Open, Nadal pierde los 180 puntos que sumó allí en 2022 al caer en octavos de final contra Frances Tiafoe.

El total de puntos de Rafa ahora es de 255 puntos y cae en el ranking 100 puestos más, pasando del 139 al 239 que ocupa actualmente. Nadal no estaba en una posición tan baja desde el 7 de octubre de 2002, cuando tenía solo 16 años y era el 261 de la tabla mundial.

Era algo con lo que contaba Nadal cuando tomó la drástica decisión de frenar su actividad para recuperarse de la lesión de psoas que sufrió en Australia. A principios de junio, tras meses preparándose para volver a competir, y con Roland Garros entre ceja y ceja, cortó por completo el proceso ante la falta de resultados.

"No creo que me merezca tener que irme de esta manera", decía Nadal en una comparecencia en la que anunció que no jugaría Roland Garros y que colgaría la raqueta hasta finales de año. Días después se operó de la cadera en Barcelona, con un tiempo de baja estimado en cinco meses (hasta noviembre).

Rafa Nadal, durante la rueda de prensa.

Ahora el objetivo de Nadal es poder volver a competir en 2024. Teóricamente será su último año en el circuito, aunque eso dependerá de las sensaciones que tenga jugando. Si son buenas, no tendrá por qué poner una fecha definitiva para su adiós.

¿Qué puntos le quedan a Nadal? Los 255 que posee se reparten entre tres torneos: Masters 1.000 de París-Bercy, ATP Finals de Turín y el Abierto de Australia de este año. Los puntos de los dos primeros, 10 y 200, respectivamente, desaparecerán de su cuenta el lunes de noviembre.

Si Nadal no reaparece en este final de 2023, como se espera, arrancará 2024 solo con 45. Son los que le corresponden por llegar a segunda ronda en Australia. Si no disputa el torneo, se quedaría a cero y desaparecería del ranking, pero su plan pasa por disputar el primer Grand Slam del año.

Nadal prepara su 2024 con varios torneos señalados en su calendario. Todos ellos son especiales para él por uno u otro motivo. A pesar de su ranking tan bajo, no se espera que tenga problemas para participar en los que él quiera. Si no es por ranking protegido -el que tenía antes de su baja-, será por invitación. Nadie querrá quedarse sin Nadal en su cuadro en su posible año de despedida.

