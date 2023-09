Quién es Piers Morgan: de las confesiones de Rubiales y Cristiano Ronaldo a sus ataques a Meghan Markle

Luis Rubiales sorprendía al mundo este domingo con un anuncio bomba desde Londres: había tomado la decisión de dimitir como presidente de la Real Federación Española de Fútbol. A pesar de que en su última aparición pública desde la Ciudad del Fútbol de Las Rozas dejó claro que no iba a abandonar su cargo, las presiones que ha recibido durante las últimas semanas le han hecho ver que es imposible que continúe en su puesto.

El beso que el hasta hace unas horas presidente de la RFEF le dio a la jugadora Jenni Hermoso tras la consecución del Mundial de Fútbol femenino, ha terminado significando el final de su camino en el ente federativo. Desde que se produjo el mediático lance en la celebración del título, se han desarrollado muchos acontecimientos que han terminado dejando una situación dantesca en el fútbol español.

Jenni Hermoso ha denunciado ya a Luis Rubiales y el fútbol femenino se encuentra en huelga y en plena rebelión, ya que este desafortunado hecho ha sido aprovechado por las jugadoras para reivindicar ciertas demandas salariales. Una de las mayores sorpresas de las últimas horas ha sido la forma en la que Rubiales ha anunciado su decisión: a través de una entrevista con el mediático periodista Piers Morgan. Esta aparición ha provocado que muchas personas se pregunten quién es esta figura.

¿Quién es Piers Morgan?

Piers Morgan es conocido por ser uno de los periodistas y presentadores más polémicos del Reino Unido. Luis Rubiales decidió acudir a Londres para pasar por el late night show de Morgan para hacer pública su decisión, la cual fue anunciada también a Pedro Rocha, presidente en funciones de la RFEF, a través de una carta.

Rubiales no da puntada sin hilo y la elección de este personaje tan conocido en el Reino Unido no ha sido casual, ya que el expresidente de la RFEF buscaba tener el mayor impacto posible. Además, existe una cuestión particular que une a estas dos personas.

Morgan también sabe lo que es tener que dimitir de su cargo por culpa de la presión social. Piers, que presentaba anteriormente el programa matinal Good Morning Britain, tuvo que dejar su asiento después de recibir más de 50.000 quejas por criticar de manera feroz a Meghan Markle, esposa del príncipe Enrique y duquesa de Sussex, a quien calificaba como "la princesa pinocho".

Piers se mostró siempre muy crítico con la figura de Megan, a la que acusaba de mentir sistemáticamente: "No creo una palabra de lo que dice Meghan Markle. No me la creería ni aunque me leyera un informe meteorológico". Este discurso sirvió para criticar la postura de la duquesa de Sussex tras exponer su visión sobre el racismo y sobre la salud mental, lo que se tradujo en multitud de denuncias contra el entrevistador. Algunas de ellas procedieron de organizaciones tan importantes como MindCharity.

Críticas machistas y su relación con Cristiano Ronaldo

Sin embargo, los episodios con Meghan Markle no han sido los más polémicos que ha protagonizado. A lo largo de su carrera ha sido tachado de "machista" por diferentes actitudes que ha llevado a cabo delante de las cámaras, algo que él se ha encargado de alimentar a través de sus redes sociales.

Uno de sus tweets más sonados fue el que publicó durante el Día de la Mujer del año 2022, cuando posteó una foto con el siguiente mensaje: "¿Se ha acabado ya el día de la mujer? Me estoy muriendo de hambre". Acompañó esta publicación con unos emoticonos de caras sonrientes que le llevaron a recibir ataques y críticas de todo tipo.

A lo largo de su trayectoria, Morgan ha lanzado también comentarios ofensivos contra estrellas femeninas como Julia Roberts o Madonna. De esta última llegó a afirmar lo siguiente con motivo de una de sus giras: "Todo eso de intentar ser una gatita sexual cuando tienes 60 años... Creo que se ha convertido en la vergüenza más grotesca de la historia del entretenimiento mundial".

Durante su carrera, Morgan ha llegado a ocupar cargos tan importantes como el de ser director del Daily Mirror, puesto en el que fue acusado de realizar diferentes artimañas para conseguir informaciones como pinchar el teléfono de Diana de Gales.

Morgan adquirió una gran repercusión en Reino Unido después de pasar por programas de televisión como American's Got Talent, Britain's Got Talent y The Celebrity Apprentice. Antes, en sus inicios, pasó por medios como The Sun o News of The World. Sus amistades también han generado también mucha controversia, especialmente la que entabló con Donald Trump, a quien solicitó ser jefe de su gabinete en la Casa Blanca.

Morgan también ha tenido repercusión en el mundo del deporte. Su momento estrella llegó hace menos de un año, cuando Cristiano Ronaldo le eligió para dar la que probablemente haya sido la entrevista más dura de su carrera. Junto a Piers, el astro portugués se abrió y habló de la muerte de su hijo y de la crisis que estaba viviendo en el Manchester United, desde donde salió para comenzar su nueva aventura en Arabia Saudí, concretamente en el Al-Nassr.

En aquella charla, como ahora ha sucedido con Luis Rubiales, Morgan consiguió confesiones de Cristiano Ronaldo muy importantes. El luso, antes de abandonar Old Trafford, aseguró que había sido "traicionado" en su propia casa.

En el terreno personal, Morgan está casado desde hace más de una década con la periodista y escritora Celia Walden. Juntos tienen una hija, Elisa, quien nació en noviembre de 2011. Antes estuvo casado con Marion Shalloe con quien tuvo otros tres hijos: Spencer, Stanley y Albert. Ahora desarrolla su vida entre Londres y Nueva York, siendo la capital británica la elegida para llevar a cabo esta entrevista de repercusión mundial.

