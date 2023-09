Antony, apartado por el United, publica los mensajes con su ex tras la acusación de agresión

Antony vive una de las situaciones más complejas a las que se puede enfrentar una persona. El futbolista del Manchester United, apartado hasta nuevo aviso por el club por la investigación, fue denunciado hace unas semanas por una mujer que asegura que la agredió durante su relación con él.

Su expareja defiende que el futbolista del conjunto inglés le golpeó en reiteradas ocasiones, motivo por el cual decidió presentar una denuncia en la Policía de Manchester. Antony, que niega en todo momento lo ocurrido, ha publicado varias conversaciones con la mujer para demostrar que los hechos son falsos.

A través de su Instagram, el delantero brasileño ha enseñado el cruce de palabras que tenía con ella, aunque no se muestra en ningún momento el nombre de la supuesta víctima. Preferiría no hacerlo, pero me veo obligado a publicar una pequeña parte de las conversaciones con Ingrid. Esto demuestra que solo tuvimos una cita, que fue íntima y consensuada. El con esta tramposa se resolverá en los tribunales", relata el jugador en su red social antes de dar a conocer el contenido.

Entre los mensajes que publicó Antony en sus redes sociales se puede apreciar en alguno de ellos como la mujer está "esperándole en la cama" o como ella se refiere hacia él como "querido". Unas publicaciones que buscan desenmascarar a la joven que le acusa de agresiones.

Mientras tanto, la investigación del caso sigue su curso y el futbolista persigue demostrar su inocencia. Para ello, ha querido mostrar al mundo esas capturas de las conversaciones con la joven, aunque no se aprecia en ningún momento su nombre.

Antony, durante un partido del Manchester United esta temporada. REUTERS

Consecuencias para Antony

Antony ha visto cómo en la última semana su carrera futbolística se ha puesto en entredicho. El jugador fue apartado de Brasil para los partidos de clasificación para el Mundial 2026, lo que ha supuesto un duro varapalo para el delantero. Sin embargo, esa no ha sido la peor noticia que ha recibido en las últimas horas.

A través de un comunicado, el Manchester United señalaba que el delantero iba a ser apartado hasta nuevo aviso. "Los jugadores que no hayan participado en partidos internacionales deben volver a entrenar el lunes. Sin embargo, se ha acordado con Antony que retrasará su regreso hasta nuevo aviso para abordar las acusaciones", apuntaba el club en una nota.

"Como club, condenamos los actos de violencia y abuso. Reconocemos la importancia de proteger a todos los implicados en esta situación y el impacto que este tipo de acusaciones tienen en los supervivientes de abuso", terminaba de explicar el Manchester United.

