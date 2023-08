Carlos Alcaraz abanderará a España en la fase de grupos de la Copa Davis

Carlos Alcaraz estará presente en la fase de grupos de la Copa Davis que se disputará en Valencia del 12 al 17 de septiembre. El murciano liderará un equipo que contará también con la presencia de Roberto Bautista, Alejandro Davidovich y Marcel Granollers.

A falta de confirmar el quinto integrante del combinado español, ya se conocen cuáles serán los rivales dentro del grupo C en el que está colocado España: Serbia, República Checa y Corea del Sur.

De capitán estará David Ferrer, quien vive su primera capitanía con la Selección en la Davis. El valenciano analizó la elección de los jugadores: "Veo al equipo en un muy buen estado de forma. Los jugadores están haciendo muy buena temporada. Carlos lleva una dinámica muy buena y estamos hablando del número uno del mundo. Alejandro también está haciendo una gran temporada y es un número dos que puede ganar todos los partidos. Bautista es un jugador que siempre está entre los mejores y ofrece muchas alternativas, como Marcel que también puede enseñar a los más jóvenes en dobles", declaró a la Federación Española de Tenis.

🇪🇸 SPAIN TEAM ANNOUNCEMENT 🇪🇸



Carlos Alcaraz

Alejandro Davidovich Fokina

Roberto Bautista Agut

Marcel Granollers#DavisCup | @RFETenis pic.twitter.com/Vd0s7l1Lbq — Davis Cup (@DavisCup) August 14, 2023

El murciano puede vivir una situación similar a la del año pasado cuando se encaramó al número 1 mundial y ganó el US Open y cinco días después competía en la Copa Davis. Esta vez, la final del último grand slam de la temporada se disputará el 10 de septiembre. El 13 España se medirá ante la República Checa.

Después llegará el encuentro ante Serbia, que contará con la presencia de Novak Djokovic. Por último, el 17 de septiembre se cerrará la fase de grupos con el España-Corea del Sur.

Los dos primeros de cada uno de los cuatro grupos se obtendrán un billete para disputar la fase final, que se celebrará del 21 al 26 de noviembre en el Martín Carpena de Málaga.

Posible Alcaraz-Djokovic

El primer duelo entre Alcaraz y Djokovic en una Copa Davis se puede hacer realidad en Valencia el 15 de septiembre. El serbio ya avanzó, a mediados de julio, su intención de disputar esta fase de la Copa Davis: "Jugaré este año. Estoy deseando que llegue. No jugué el pasado y me sentí culpable. Es cierto que es inconveniente porque se juega una semana después del US Open, pero le dije al entrenador Viktor (Troicki) que estoy aquí y que no puedo esperar".

El nombre de Djokovic está en el equipo que Serbia dio a conocer este lunes 14 de agosto junto a Laslo Djere, Miomir Kecmanovic, Dusan Lajovic y Hamad Medjedovic.

