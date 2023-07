Alcaraz, el nuevo Rey del tenis: destrona a Djokovic en Wimbledon y bate los récords del ‘Big Three’

Carlos Alcaraz es el nuevo rey del tenis mundial. El de El Palmar se ha proclamado campeón de Wimbledon después de ganar en la final a Novak Djokovic en la pista central del All England Club en cinco sets (1-6, 7-6, 6-1, 3-6 y 6-4). [Así vivimos en directo la final de Wimbledon entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic]

Con su victoria en Wimbledon, Alcaraz aumenta su palmarés individual de títulos de Grand Slam. Con tan solo 20 años, que cumplió el pasado mes de mayo, el tenista español ya suma dos majors en su carrera como profesional. El primero lo logró en la última edición de US Open.

Estos dos Grand Slams no colocan al de El Palmar como el tenista más joven en conseguir el doblete, ya que Boris Becker logró conquistar dos veces Wimbledon con menos de 19 años. Sin embargo, sí que bate los registros del conocido como 'Big Three', formado por el mismo Novak Djokovic, Rafa Nadal y Roger Federer.

La carrera de Carlos Alcaraz no está más que en el comienzo de su historia. Pero las primeras páginas están siendo brillantes. Del US Open a este Wimbledon, pasando por otros varios títulos en el circuito, como el más reciente conseguido en Queen's. No pudo estar en el Abierto de Australia por lesión, cayó en las semifinales de Roland Garros, pero ha conseguido su sueño de niñez: ser el rey de la hierba.

Nuevo campeón

Desde el año 2018, el All England Tennis Club no tenía otro campeón que no fuese Novak Djokovic. El último en conquistar la gloria en Wimbledon distinto al serbio fue Roger Federer en 2017. Desde entonces, cuatro ediciones (en 2020 no se jugó por la pandemia de la Covid-19) y todas con el de Belgrado como ganador.

Una hegemonía con la que ha acabado Carlos Alcaraz en este 2023. No era el favorito, pero sí el primer cabeza de serie del torneo. Esto gracias a su condición de número 1 del ranking de la ATP que retiene gracias a esta impresionante victoria en la final de Wimbledon.

Es pronto para decirlo porque el destino es caprichoso, pero 'Carlitos' va camino de romper todos los récords. Por el momento, lo que es seguro es que ni Federer ni Djokovic lograron ganar dos Grand Slams con menos edad que el tenista murciano. Alcaraz lo ha conseguido con 20 años, 2 mes y 11 días.

Por su parte, Rafael Nadal conquistó su primer Grand Slam en Roland Garros 2005 y el segundo, en el mismo escenario, en 2006, con 20 años y 8 días. Los que no lo lograron antes fueron Roger Federer y Novak Djokovic. Mientras el suizo no ganó su primer major hasta los 21 años, en Wimbledon, el serbio no lo hizo hasta que venció en el Abierto de Australia 2008 con 20.

Carlos Alcaraz, gritando "vamos" y levantando el puño Reuters

¿Cuándo consiguieron Federer y Djokovic su segundo título de Grand Slam? El maestro Roger lo hizo en el Abierto de Australia en 2004, un año en el que también se proclamó campeón en Wimbledon y el US Open. Pero el de Belgrado tuvo que esperar hasta 2011 para volver a saborear las mieles de la gloria también en Melbourne.

Lo cierto es que Alcaraz, poco a poco, va escribiendo páginas doradas en su corta carrera. Al español parece no pesarle la presión en los momentos más críticos y va desmontando los números del mejor tridente del tenis.

El registro de 'Carlitos' pone en valía su excelso rendimiento en este tipo de torneos. El de El Palmar se ha convertido en un auténtico devorador de récords y lo ha demostrado en esta edición de Wimbledon. Un título que le coloca a la altura de los mejores, instalándose en la misma mesa el 'Big Three'.

El camino a recorrer

El actual número uno del mundo ya cuenta con dos Grand Slams en un bolsillo, pero aún le queda un larguísimo trayecto si quiere alcanzar a los Rafa Nadal, Roger Federer o Novak Djokovic. Su ilusionante inicio de carrera hace que tenga serias opciones, aunque para ello debe de mantener un constante ritmo sobre las pistas.

Por delante, el joven tenista de El Palmar tiene la oportunidad de rebajar la marca de Rafa Nadal, que ganó sus dos primeros Grand Slams antes que él. De hecho, la próxima cita de Alcaraz está en el US Open. La Arthur Ashe ya fue testigo de su primera victoria en un major la temporada pasada y puede acoger el tercer triunfo de 'Carlitos' nuevamente.

Esto le haría superar a Rafa Nadal. El manacorense logró alzarse con su tercer Grand Slam a los 21 años y lo hizo sobre la arcilla de Roland Garros, su torneo fetiche por excelencia. Sin embargo, Alcaraz puede tumbar esos números si consigue reeditar su victoria de la temporada pasada en el US Open, lográndolo con tan solo 20 años.

Novak Djokovic, en la final de Wimbledon 2023 Reuters

Además, también lo conseguiría considerablemente antes que Federer y Djokovic. El suizo logró su trío de majors en la edición de Wimbledon de 2004. El de Basilea se proclamaba campeón con 22 años. El serbio, por su parte, tuvo que esperar más tiempo para alcanzar su tercer Grand Slam y no lo consiguió hasta 2011. Con 24 años, levantó su primera corona de Wimbledon, el tercero en su cuenta tras el US Open de 2008 y el Open de Australia de 2011.

Por lo tanto, tiene una oportunidad de única de seguir rompiendo los registros del 'Big Three'. Ya ha roto muchos, pero los innumerables récords de Nadal, Federer y Djokovic cada vez se tambalean más ante la fulgurante aparición de Carlos Alcaraz en el circuito ATP.

El reto del número 1

Carlos Alcaraz ya alcanzó la gloria al colocarse como el número uno más joven de la historia, superando a cualquier otro tenista de la categoría masculina. El español alcanzó el liderato el pasado mes de septiembre a los 19 años, 4 meses y 6 días. Nadie antes lo había hecho de manera tan precoz.

Por delante, tiene un récord altamente difícil de conseguir, pero que ya ha empezado a construir paso a paso. No es otro que el de semanas como número 1 del mundo, una lista que lidera Novak Djokovic con 389 en total, 122 de ellas de manera consecutiva.

Los otros dos miembros del 'Big Three' también cuentan con un considerable número de semanas al frente de la ATP. De hecho, Roger Federer se encuentra en la segunda posición con 310, siendo 213 de ellas seguidas. Por su parte, Rafa Nadal se quedó en tan solo 209.

Sin embargo, 'Carlitos' ya suma 27 semanas como líder del circuito a sus 20 años, una cifra impensable para el trío formado por Nadal, Federer y Djokovic. Aún así, todavía tiene por delante una larga y prometedora carrera que le puede ayudar a romper uno de los récords más históricos de la ATP.

Carlos Alcaraz ya se ha convertido por méritos propios en uno de los mejores jugadores del mundo. Sus títulos y sus dos Grand Slams así lo atesoran, además ha salido reforzado al conseguir resistir el número uno. Un premio incalculable tras lo visto en Wimbledon, donde se ha coronado como el rey de la hierba.

Sigue los temas que te interesan