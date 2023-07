Carlos Alcaraz hace un 'Sergio Ramos': se le cae el trofeo de Wimbledon en plena entrevista

Carlos Alcaraz es el hombre del momento. Protagonista de portadas por todos los rincones del planeta y deseado por todos los medios de comunicación. Y todo gracias a su triunfo en la final de Wimbledon, en la que ganó a Novak Djokovic en un maratoniano partido a cinco sets.

El tenista español ha concedido una entrevista en la CNN y ha dejado una imagen para el recuerdo. Junto a él se encontraba su preciado trofeo de Wimbledon y fue entonces, al cogerlo, cuando dejó una secuencia para el recuerdo, tanto por lo sucedido como por su reacción.

Al coger el trofeo conquistado en la pista central del All England Tennis Club para enseñárselo a la cámara, la copa se le escurrió de las manos a 'Carlitos'. Una imagen que ha recordado, salvando las distancias, a cuando a Sergio Ramos se le escapó la Copa del Rey que ganó con el Real Madrid en 2014.

Alcaraz no pudo evitar ponerse colorado en el momento y tampoco los presentadores de la CNN el gritar ante lo sucedido. Pero no hubo nada que lamentar, no como con Ramos, ya que se le cayó desde el autobús y la Copa del Rey quedó destrozada. Sin embargo, 'Carlitos', sonriendo, solo tuvo que volver a colocar la parte superior en su sitio y listo.

Historia del tenis

Con tan solo 20 años, Carlos Alcaraz consiguió su segundo título del Grand Slam. Primero fue el US Open el pasado 2022 y ahora Wimbledon. Su historia no ha hecho nada más que comenzar, pero el número 1 del ranking de la ATP va camino de convertirse en una de las grandes leyendas de la raqueta.

Él mismo habló de su gesta nada más ganar en la hierba de Londres: "Es un sueño hecho realidad. Es genial ganar, pero incluso si hubiera perdido estaría muy orgulloso de mí mismo, por haber hecho historia en esta torneo contra una leyenda de nuestro deporte".

También Djokovic se rindió ante él, con unas palabras que están dando mucho de qué hablar: "Su juego consiste en una mezcla de determinados elementos de Roger (Federer), Rafa (Nadal) y míos. Estoy de acuerdo con eso. Tiene lo mejor de los tres mundos". La pregunta qué se hacen ahora es: ¿podrá llegar a superar al 'Big Three'?

