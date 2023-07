La apuesta de Ilia Topuria por la victoria de Alcaraz en Wimbledon: ¡multiplica su dinero por 5!

No era favorito en las apuestas, pero Carlos Alcaraz acabó levantando su primer Wimbledon después de imponerse a Novak Djokovic sobre la hierba del All England Tennis Club. Una victoria que ha dejado con varios ceros más la cuenta bancaria de Ilia Topuria.

El luchador hispano-georgiano de la Ultimate Fighting Championship (UFC) apostó 50.000 dólares a que Carlos Alcaraz vencería a Novak Djokovic en la final de Wimbledon. Y eso le ha llevado a multiplicar su dinero por 4,75 que era la cuota por el triunfo del tenista español.

De 50.000 dólares a 237.500. O lo que es lo mismo: de algo más de 44.000 euros a unos 211.000. Le dio igual la falta de experiencia de Alcaraz en hierba, Topuria tenía claro que vencería a Djokovic y así lo plasmó no solo en su apuesta, sino también en las redes sociales, donde se hizo eco de ella.

La apuesta de Ilia Topuria por Carlos Alcaraz en la final de Wimbledon

El 'Matador' español de la UFC, una vez consumada la victoria de Alcaraz sobre Djokovic, también le felicitó a través de sus redes sociales: "Señor Carlitos, muchísimas felicidades. Yo no lo dudé nunca. Mucha gente me invitaba a retirar mi apuesta ayer, pero como lo había hecho con muchísima fe, no lo dudé en ningún momento. Muchísimas felicidades, te lo mereces".

Reacciones a su triunfo

Ilia Topuria es solo uno de los deportistas españoles que han reaccionado a la gesta de Carlos Alcaraz en Wimbledon. Rafa Nadal fue uno de los primeros en felicitar al campeón: "Enhorabuena Carlos Alcaraz. Nos has dado una alegría inmensa hoy y seguro que nuestro pionero en el tenis español, Manolo Santana, también ha estado animando allá dónde esté como de Wimbledon al que hoy te has unido. Un abrazo muy fuerte y a disfrutar del momento. ¡¡¡Campeón!!!".

También lo hicieron otros de los grandes campeones españoles como Pau Gasol, Alberto Contador, Carlos Sainz o Jon Rahm. Y, por supuesto, el Real Madrid, club del que es reconocido aficionado: "Enhorabuena por tu brillante victoria en Wimbledon, querido Carlos Alcaraz. Y muchas felicidades por seguir manteniendo el puesto nº 1 del tenis mundial. Eres un orgullo para el deporte español y para todos los madridistas".

El propio 'Carlitos' no se creía lo logrado: "Es un sueño hecho realidad. Es genial ganar, pero incluso si hubiera perdido estaría muy orgulloso de mí mismo, por haber hecho historia en esta torneo contra una leyenda de nuestro deporte. Con 20 años no esperaba estar en este tipo de situaciones y estoy muy orgulloso de mí mismo".

