Gündogan: "Ganar al Real Madrid es la alegría más especial para un culé, con o sin Mbappé"

Ilkay Gündogan se ha vestido por primera vez con la camiseta del FC Barcelona. Tras su fichaje, después de su paso por el Manchester City, el centrocampista ha sido presentado como nuevo jugador culé. El futbolista ha hablado en rueda de prensa sobre sus primeras sensaciones, los contactos con el vestuario y Xavi Hernández, así como de Pep Guardiola y de la rivalidad con el Real Madrid.

Sensaciones

"Me siento genial. Es un día lleno de orgullo para mí y para mi familia. Puedo hablar también en nombre del resto de mis familiares, que han visto al Barça de cerca. Al ser miembro de este club, es algo que vivimos con muchísimo orgullo. Para mí era un sueño desde joven. Un par de veces estuve cerca, casi casi, pero parecía que no tenía que pasar".

Contactos con el vestuario

"Tuve una conversación bastante larga con él (Lewandowski). Jugamos con Polonia este verano y me pidió que hablásemos después del partido. Me contó sobre el club, la ciudad. Pude ver el brillo de sus ojos. No necesitaba que me convenciera, pero fue un mensaje muy poderoso. También hablé con Marc (Ter Stegen) y está muy contento. No han influido en mi decisión porque la tenía clara".

Joan Laporta e Ilkay Gündogan, durante la presentación del futbolista con el FC Barcelona Felipe Mondino / Livemedia / Dpp / AFP7 / Europa Press

Reto en el Barcelona

"Vengo a un nuevo país, a una nueva liga, que no me canso de ver. Tengo todas las cualidades para adaptarme lo más rápido posible, pero esto es un proceso. Tengo que conocer a mis compañeros. El combinado de nuestras cualidades servirá para crear una buena conexión. Tengo muchas ganas. El equipo ganó el año pasado La Liga, y hay que respaldarse en eso y aún tenemos muchísimo potencial en Europa, en la Champions. Podemos tener la confianza para lograrlo. El reto siempre es maravilloso. Siempre necesitas llevar ese peso a las espaldas".

Conversación con Xavi Hernández

"Él me expuso las ideas claramente. Cómo teníamos que jugar. Es muy similar a lo del City. Es la misma escuela Xavi-Guardiola. El modo cómo se acercó. La sinceridad. El hecho de ser tan directo. Mi propio carácter. Me vi reflejado en él. Veo muchas similitudes y desde el inicio tuvimos una conexión fantástica. No fue lo que dijo, sino cómo lo dijo. Ahora estoy aquí y estoy completamente feliz".

Pep Guardiola

"Fue una llamada de teléfono. Los dos ya estábamos de vacaciones. Era importante que fuera el primero en saberlo y que la tuviera directamente. Le llamé y se lo conté todo. Expresé mi agradecimiento respecto a lo que él hizo y lo que hizo el club. Se lo tomó de un modo triste, intuyo, pero también estaba un poco feliz de que se uniera al club de su infancia, que tanto quiere. Estaba muy orgulloso y me deseó lo mejor. Mirará los partidos. Me dijo que siempre que necesite algo, le llame y le pida consejo respecto al club, la ciudad, lo que quiera...".

Ganar al Real Madrid con o sin Mbappé

"Ganarle al Madrid ya es la alegría más especial que puede tener un jugador del Barça. No me importa. No nos interesa lo que pase allí. Uno gana cuando se mira a sí mismo y no se compara con los demás. Lo que pasa en otros lugares, no importa".

Bernardo Silva

"Los últimos dos años que he trabajado y jugado con él, maravilloso. No tengo nada que decir. Pero él tiene un contrato en el club y es jugador del City. Lo demás no está a mi alcance. Me encanta jugar con él".

Pedri y Gavi

"Son increíbles. Son muy jóvenes y hay muchos más aún. Yo no sólo he tenido éxitos, también frustraciones. Hay que sacarle jugo a este momento. No todo es subir. Uno se estanca también. Creo que les podré ayudar".

Posición

"Estoy listo para lo que sea. Para jugar más defensivo o más ofensivo. Lo he podido demostrar en los últimos años. Soy capaz de interpretar los distintos papeles que se necesiten al máximo nivel. Sé lo que requiere cada papel".

¿Dudó de fichar por el Barça cuando ganó la Champions?

"Si soy sincero, no pensaba en eso. Sólo pensaba en ser feliz y en celebrar. El trofeo fue el gran objetivo de los últimos años, el mayor logro. No hablamos de nada de eso en aquel momento".

Competir en Europa

"La Champions es completamente distinta. Es mágica. Es tan difícil de ganarla... Durante muchos años fuimos favoritos con el City y no fuimos capaces porque es tan duro... Puedo anticipar lo que es más importante para llegar a la final y ganar, pero hay tantas cosas que están fuera de control... Creo que podré contagiar al equipo. Con suerte, podremos lograrlo aquí también".

Situación del Barça

"Estoy muy motivado. Esto me da la oportunidad de formar parte de esto para mejorar al club. Eso es lo que quiere todo jugador de fútbol. En los últimos años el Barça ha estado por detrás de las expectativas en Europa. El club está creando algo y está claro que hay un plan. La gente inteligente que está sentada aquí encontrará la forma correcta, las mejores ideas, para llegar a lo máximo en Europa".

Ídolos del Barcelona

"Me acuerdo de cuando Ronaldinho jugaba en el Barça y el rendimiento que daba. No es un jugador muy similar a mí. Me encantó. Si hablo de personas que he admirado, tengo que hablar del entrenador, de Xavi. De Iniesta, de Busquets. Somos distintos, pero hay que admirar a Busquets, es vital. Es silencioso. Sé que puedo ayudar a marcar goles, pero lo importante es que el equipo juegue y gane. En el fútbol moderno las estadísticas son más importantes que lo que ocurre en un partido".

¿Qué le faltó a Guardiola para convencerle?

"Pep no podía hacer mucho más. Lo conozco desde hace siete años y él a mí. Nos conocemos perfectamente. Sabía lo que pasaba con sólo mirarle. Fue una combinación de lo que ya habíamos logrado en el City y lo que podía lograr en Barcelona. Me encantan los retos y conseguir las cosas difíciles de la vida. La combinación de club, mánager... me dio hambre".

