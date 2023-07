Carlos Alcaraz debuta en Wimbledon vapuleando a Jeremy Chardy

En el último partido de su carrera, Jeremy Chardy se encontró vapuleado de principio a fin, algo que quizás no esperaba. Al ritmo de un tren de alta velocidad, Carlos Alcaraz noqueó 6-0, 6-2, 7-5 al francés y avanzó a la segunda ronda de Wimbledon dejando una sensación interesante. A pesar del bajo nivel de Chardy, el número uno del mundo firmó un estreno lleno de convencimiento y confirmó lo que se había visto hace unos días en Queen’s, donde conquistó su primer título en hierba: Alcaraz está listo para hacer cosas grandes en la superficie verde. [Así te hemos contado el Carlos Alcaraz - Jeremy Chardy]

"He jugado muy bien al principio del encuentro y él en el tercero, subió su nivel. Estoy muy feliz de haber pasado esta primera ronda", aseguró Alcaraz tras la victoria. "Creo que jugar sin techo es mejor para mí, como para todo el mundo, pero así también es realmente bonito jugar aquí. Es precioso jugar en este torneo, y me alegra tener a tanta gente apoyándome, no solo en España, sino por todo el mundo".

Bajo el techo de la pista 1, cubierta por la lluvia que paralizó la segunda jornada de competición, el español atacó tres de cada cuatro pelotas del partido que jugó ante Chardy. Tanta dinamita, claro, agobió al francés, incapaz de replicar los cañonazos de Alcaraz desde casi cada rincón de la pista, asfixiado por el altísimo ritmo que impuso su contrario y la capacidad para generar tiros ganadores sin esfuerzo.

Carlos Alcaraz devolviendo un golpe en Wimbledon. REUTERS

Así, y en menos de una hora, el murciano se había hecho con los dos primeros parciales, firmando un arranque de 8-0 (6-0, 2-0) y cediendo solo dos juegos en total (6-0, 6-2) al llegar al comienzo del tercer set. Con todo perdido, Chardy tuvo un arrebato de orgullo. No quiero irme así. No quiero despedirme así. No voy a despedirme así.

El francés, con más corazón que otra cosa, mantuvo igualado el marcador en el comienzo de ese tercer parcial. Logró un break que le colocó por delante (4-2). Aguantó cuando Alcaraz lo recuperó (4-4) y siguió fabricándose oportunidades, llegando a restar por hacerse con el set. Terminó, sin embargo, inclinando la rodilla ante un tenista superlativo: Alcaraz comenzó Wimbledon como un tiro rumbo a otro desafío para jugadores especiales.

