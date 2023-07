Djokovic arrasa en su debut en Wimbledon y presume de su condición de campeón

Novak Djokovic encadena 29 victorias consecutivas en Wimbledon. Esto después de vencer en su estreno, en la presente edición, a Pedro Cachín en tres sets por 6-3, 6-3 y 7-6. Un triunfo que le da el billete para la segunda ronda, en un torneo en el que puede hacer historia por partida doble.

En dos horas y 12 minutos, 'Nole' se deshizo de Cachín en la pista central del Grand Slam inglés. Precisamente, regresar a este escenario es algo que ha destacado después de su triunfo: "La sensación de entrar como campeón en la central de Wimbledon, con la hierba nueva, es única".

Un estreno particular, ya que el tenista serbio no ha disputado ningún partido previo en hierba: "Siempre puedo jugar mejor, pero no había jugado ningún torneo previo en hierba y es normal que no haya estado al cien por cien. Espero que mi nivel vaya aumentado con el paso del torneo".

Novak Djokovic, en Wimbledon 2023 Reuters

Pese a haber ganado hasta en siete ocasiones en el All England Club, los nervios continúan presentes y no lo ha escondido: "Los nervios siempre están cuando juegas en uno de los estadios más importantes del mundo y, además, está lleno. Aunque haya jugado mucho aquí, claro que siento nervios".

Un Wimbledon para la Historia

Djokovic es uno de los favoritos para hacerse con el triunfo final en Wimbledon. No es cabeza de serie, pero sí uno de los principales candidatos, sino el número 1. Eso sí, con permiso de un Carlos Alcaraz que después de proclamarse campeón en Queen's recuperó el liderato del ranking de la ATP.

De conseguir revalidar su título, Novak Djokovic empatará con Roger Federer con ocho triunfos sobre la hierba de Wimbledon. Pero, además, también igualará lo que hasta ahora no ha podido conseguir ningún tenista masculino o femenino: alcanzar los 24 majors de Margaret Court.

'Nole' ya ganó este año 2023 el Abierto de Australia y Roland Garros. Esto le sirvió no solo para empatar a Rafa Nadal como el tenista masculino con más títulos del Grand Slam conquistados, sino también para superar al español, precisamente, en el torneo favorito del de Manacor, el major de París.

De imponerse en Wimbledon, el serbio destacaría en la clasificación histórica masculina con 24 Grand Slams, los mismos que la australiana Margaret Court y pondría un poco más complicado que Rafael Nadal le empate cuando regrese a las pistas en 2024.

