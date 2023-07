Novak Djokovic: "No necesito a Carlos Alcaraz para estar extramotivado en Wimbledon"

Wimbledon comienza este lunes y para abrir boca qué mejor que el estreno del actual campeón del Abierto de Australia y de Roland Garros. Novak Djokovic quiere sumar su tercer major del año 2023 y el que sería su título 24 del Grand Slam sobre la hierba londinense.

'Nole' debuta ante Pedro Cachín y en su punto de mira ya está el de aumentar sus diferencias en el ranking histórico respecto a Rafa Nadal, así como igualar a Margaret Court como el tenista, independientemente del sexo, con más Grand Slams conquistados en toda la historia.

Aunque Djokovic no parte como el favorito número 1 en Wimbledon. El primer cabeza de serie en Londres es el actual líder del ranking de la ATP: Carlos Alcaraz. El español viene de ganar en Queen's y es el principal adversario de 'Nole' en el camino por el título, donde se cruzarían en una hipotética final.

Novak Djokovic, en un entrenamiento en Wimbledon Reuters

Precisamente, el tenista serbio se ha referido a 'Carlitos' en la rueda de prensa previa a su partido contra Cachín: "No necesito tener a Carlos, ni a nadie más para encontrar ese impulso y motivación adicionales cuando participo en los Grand Slams porque sé que tengo que ganar siete partidos para ganar un título. Entonces, a quién sea que me enfrente a través de la red, realmente no hace una diferencia para mí".

"Necesito hacer lo que tengo que hacer, y la mayor parte de mi atención se centra en mi cuerpo, mi mente y mi juego y, supongo, en tratar de llevarlo al estado óptimo en el que estoy dando lo mejor de mí en cada partido", ha agregado un Djokovic que confía mucho en poder conquistar también Wimbledon este año.

Piropos para Alcaraz

Pese a afirmar que no necesita ni a Carlos Alcaraz ni a nadie para sentir ese extra de motivación, sí que ha tenido unas buenas palabras para el de El Palmar: "Creo que lo está llevando muy bien y que es muy maduro para tener 20 años. Está haciendo historia siendo muy joven. Es bueno para el deporte que haya un jugador que traiga tanta intensidad, energía y que sea además humilde y tenga una gran personalidad fuera de la pista".

Novak Djokovic ha puesto de relieve la juventud del español y también la figura de su entrenador: Juan Carlos Ferrero. "Para alguien de su edad, es impresionante todo lo que está haciendo. Tiene a Juan Carlos Ferrero, un exnúmero uno, que le puede guiar y le puede ayudar. Están funcionando muy bien como equipo", ha sentenciado 'Nole'.

