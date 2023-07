Las 10 claves de Wimbledon 2023: de la baja de Rafa Nadal a los retos de Alcaraz y Djokovic

La temporada en el tenis continúa y hace parada ahora en el tercer Grand Slam del año. Wimbledon llega una vez más con su particular elegancia, con el levantamiento del veto a los tenistas rusos y bielorrusos, además de con premios de récord tanto para ellas como para ellos.

En cuanto a los grandes protagonistas, en el cuadro masculino no dejan de notarse las ausencias del ya retirado Roger Federer y de un Rafael Nadal que no puede estar en el All England Club por lesión. Los que sí se sitúan en el cuadro son los dos grandes favoritos en la actualidad: Carlos Alcaraz y Novak Djokovic.

No hay que olvidar otros importantes nombres como son los de Daniil Medvedev, Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas o el finalista de Roland Garros Casper Ruud. Tampoco el cuadro femenino, en el que Iga Swiatek es la principal favorita, aunque como ellos, tampoco está sola.

Premios de récord

Desde el Grand Slam inglés ya revelaron que la edición de 2023 será la más suculenta en cuanto a premios económicos se refiere. La bolsa total será de 44,7 millones de libras, lo que supone un incremento del 11,2 por ciento respecto a 2022 y de un 17,1 de la del año 2019, previo a la pandemia.

¿Cuánto dinero recibirán los campeones? En Wimbledon, tanto en categoría masculina como femenino ganan lo mismo si consiguen hacerse con la victoria definitiva. En el caso de este año, el montante que se embolsa cada uno es de 2.350.000 libras, mientras que los finalistas percibirán la mitad, 1.175.000 libras.

Adiós al veto

En la presente edición también hay otra novedad: regresan a la hierba del All England Club los tenistas rusos y bielorrusos. Estos fueron vetados por la guerra que Vladímir Putin inició contra Ucrania en febrero de 2022 y que todavía hoy continúa. Pueden volver a jugar, pero lo harán bajo bandera neutral.

Medvedev, celebrando una victoria en Wimbledon Steven Paston / PA Wire / dpa

Aunque desde la organización apuntaron que los tenistas estarán sujetos a unas condiciones. Está prohibido manifestar expresiones de apoyo a la invasión rusa de Ucrania en varias formas, así como la entrada a jugadores que reciban fondos de los estados de Rusia y/o Bielorrusia, incluyéndose el patrocinio de empresas operadas o controladas por estos estados.

Sin Federer

El pasado año tampoco pudo ver la afición al elegante Roger Federer en Wimbledon. Su última participación data del 2021. Sin embargo, esta es la primera edición con el suizo ya retirado. Su adiós marcó un antes y un después, también en el torneo inglés, ya que a lo largo de su carrera lo conquistó hasta en ocho ocasiones.

La primera vez que Federer ganó en el All England Club fue en 2003 ante Mark Philippoussis en tres sets (7-6, 6-2 y 7-6). Fue, además, el primer Grand Slam conquistado por el suizo. Después llegaron otras siete coronas más, la última en 2017 frente a Marin Cilic.

La baja de Rafa

Sin Roger Federer... y sin Rafa Nadal. El tenista español se mantiene alejado de las pistas de tenis debido a sus problemas físicos. El anuncio de una nueva operación le dejó fuera de juego y ya ha confirmado que no volverá a la competición hasta el próximo año 2024.

Precisamente, el de Manacor ha asegurado que será 2024 el último año de su carrera como tenista profesional. Al menos esa es la idea que mantiene actualmente después de muchos problemas que han mermado su rendimiento. Aunque su particular 'Last Dance' puede antojarse espectacular si se encuentra bien físicamente. Sobre todo de cara a la particular batalla que mantiene con Djokovic en los Grand Slams.

El reto de 'Carlitos'

El que sí jugará esta edición de Wimbledon en un Carlos Alcaraz que se presenta en el All England Club como el cabeza de serie número 1. El tenista de El Palmar llega a este tercer major del año como recién campeón de Queen's, título que le permitió recuperar el liderato del ranking de la ATP.

Reuters

Su desempeño en la hierba había sido puesto en entredicho, pero 'Carlitos' se ha encargado de cambiarlo. Su victoria en Queen's le da un papel de favorito y si gana en Wimbledon, se convertirá en el séptimo jugador en conseguir este doblete. Solo John McEnroe (1981 y 1984), Jimmy Connors (1982), Pete Sampras (1995 y 1999), Lleyton Hewitt (2002), Rafael Nadal (2008) y Andy Murray (2013 y 2016) lo han podido lograr.

Djokovic y los récords

El otro gran favorito a la victoria final es Novak Djokovic. El tenista serbio se ha coronado campeón en los dos anteriores grandes del año. Primero venció en el Abierto de Australia y, más recientemente, en Roland Garros, lo que le coloca como el tenista masculino con el número mayor de Grand Slams conquistados de todos los tiempos.

'Nole' tiene dos grandes retos en Wimbledon. El primero de ellos es igualar a Roger Federer con ocho títulos sobre la hierba de Londres. El segundo es empatar con Margaret Court como el tenista, bien masculino o femenino, con más majors conquistados. La australiana tiene 24 por los 23 de Djokovic.

Alternativas en Londres

No solo Carlos Alcaraz y Novak Djokovic postulan al título en territorio inglés. También otra serie de tenistas son candidatos a la victoria. Entre ellos destacan los nombres de Daniil Medvedev, que regresa a Wimbledon después de que se levantase el veto a los tenistas rusos y bielorrusos. O también el de un 'Sascha' Zverev que quiere volver a su mejor versión tras la grave lesión que sufrió el pasado año en París.

Además de ellos, Stefanos Tsitsipas es otro de los que quiere romper con la dinámica ganadora en los grandes este año de 'Nole', al igual que un Casper Ruud que llegó a la final en Roland Garros y que quiere al fin levantar el primer Grand Slam de su carrera. Holger Rune, Andréi Rublev, Jannik Sinner, Frances Tiafoe, Taylor Fritz representan otras alternativas.

Swiatek, favorita

Ellas también son protagonistas en Wimbledon. Y si hay un nombre propio en el cuadro femenino, ese es el de Iga Swiatek. La polaca es la gran dominadora de la WTA en la actualidad. Con solo 22 años ya atesora cuatro Grand Slams en su palmarés individual.

Swiatek, levantando su tercer Roland Garros REUTERS

De estos cuatro títulos, tres de ellos llegaron en Roland Garros (2020, 2022 y 2023), mientras que también sabe lo que es ganar el US Open (2022). Ahora se presenta en Wimbledon como candidata número 1, para llevarse su quinto major y el primero en el All England Club.

Ellas en Wimbledon

Como pasa en el cuadro masculino, también hay serias alternativas en el femenino. Además de Iga Swiatek, las favoritas para ganar son Aryna Sabalenka y Elena Rybakina. Esta última es la que defiende su corona en este año 2023 en Wimbledon, después de ganar en la pasada edición a Ons Jabeur.

Con un cartel previo de menos favoritas, pero aún así tenistas destacadas que pueden hacerse con la victoria definitiva en Londres aparecen nombres como los de la griega Maria Sakkari, las estadounidenses Jessica Pegula y Coco Gauff, así como la tunecina Ons Jabeur.

¿Y Badosa?

La tenista española, nacida en Nueva York, no parte en el grupo de favoritas, aunque siempre es una figura a tener en cuenta. Después de superar varios problemas y de su caída en el ranking, Paula Badosa quiere resurgir para volver a colocar su nombre en la élite del tenis femenino.

Tras varias semanas en el dique seco por una lesión, la catalana vuelve a las pistas en Londres. Su estreno será el martes frente a la estadounidense Alison Riske. Al no ser cabeza de serie, su camino en Wimbledon no será sencillo, ya que si gana en primera ronda, puede verse las caras con Maria Sakkari si esta vence a Marta Kostyuk.

