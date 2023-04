Juan Carlos Ferrero, sobre las comparaciones de Alcaraz con Rafa Nadal: "Era demasiada presión"

Carlos Alcaraz ha conseguido una serie de logros de los que pocos pueden presumir a su edad. Tras convertirse en número uno y vencer en la última edición del US Open, el murciano ha sigo acumulando triunfos y ha demostrado que su talento con la raqueta no es flor de un día.

Con dos títulos en su haber esta temporada, Indian Wells y Río Open, Alcaraz ha tenido que parar el frenético ritmo llevado en este comienzo de 2023. Tras sufrir varios problemas físicos, el exnúmero uno ha decidido parar y se perderá el primer Masters 1000 de tierra batida, pues no estará en Montecarlo.

Juan Carlos Ferrero, entrenador de Carlos Alcaraz, atendió a Tennis Major tras la derrota de su pupilo en las semifinales del Miami Open. El que fuese ganador de Roland Garros dejó entrever la cantidad de problemas que le ha acarreado a su jugador las continuas comparaciones con Rafa Nadal.

"Carlos ha tenido que escuchar en el pasado que era el nuevo Nadal. Era demasiada presión. Estábamos muy orgullosos, pero no es fácil escucharlo todo el rato. Lo único que te puedo decir es que piensa en grande", explicaba. El hambre del murciano ha quedado plasmada una y otra vez sobre la pista, donde ha demostrado que nunca se rinde a pesar de las dificultades.

"Podemos decir que necesitas tomar los mejores ejemplos posibles para añadir cosas a tu juego. El movimiento de Federer, la mentalidad de Nadal y así. Intentamos fijarnos en detalles de ciertos jugadores que pensamos que son muy buenos para añadirlos a nuestro juego", añade sobre cómo es capaz de forjar a su pupilo.

Carlos Alcaraz, tras caer eliminado en el Masters 1.000 de Miami Reuters

También quiso remarcar que Carlos Alcaraz piensa en grande y que demuestra que tiene "su propio carácter", como ya ha conseguido demostrar sobre la pista. Algo que según él se antoja necesario para crear un gran jugador.

Su objetivo cumplido

Ferrero, que también llegó a lo más alto de las listas en 2003, explica durante su charla que tenía un claro objetivo cuando tomó las riendas de la carrera de Carlos Alcaraz. La misión que se planteó fue la de hacerle número uno, aunque no se puso un plazo para ello.

"No había ninguna meta, nadie me dijo que hubiera que hacer algo concreto. La gente sabía que tenía talento, el plan era trabajar y construir al jugador. Mi objetivo era hacerle número uno en un plazo indeterminado, pero no teníamos en mente que fuera a suceder tan rápido", recalca Ferrero.

"Cuando le ves entrenar todo el día, no te sorprende tanto porque ves su nivel a diario. Es muy difícil de explicar. Hay personas que son súper especiales y él lo es. Roger, Rafa, Novak… ¿cómo explicar que ganaron 22 Grand Slams? Son especiales", sentencia.

