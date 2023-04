El episodio más surrealista del tenis: suspenden un torneo ATP por falta de tierra batida

Por qué la tierra batida no tiene ojo de halcón. Gonzalo Fuentes Reuters

El ATP 250 de Marrakech viene disputándose desde inicios de esta semana en Marruecos. El torneo, correspondiente al cuarto escalón del tenis internacional después de los Grand Slam, los ATP 1.000 y los ATP 500, está dentro del circuito profesional y cuenta con un cierto rango que le hace contar con algunas raquetas reconocidas, pero este miércoles vivió una situación absolutamente surrealista.

Este torneo marroquí se disputa sobre una superficie de tierra batida, y prácticamente todos los encuentros programados para esta jornada tuvieron que suspenderse precisamente por falta de tierra batida en la pista. Sucedió en la cancha central, la más importante, ya que los jugadores se quejaron de las condiciones en las que estaba este emplazamiento.

Algunos tenistas se negaron incluso a salir a jugar a esta pista central, como fue el caso de Daniel Evans, argumentando que no se daban las condiciones mínimas para jugar al tenis y que se podría dar una situación peligrosa para los deportistas.

La organización trató de poner remedio a esta increíble situación durante horas, pero al no conseguir subsanar los errores, no tuvo más remedio que suspender los partidos y emplazarlos para el día siguiente. Así, en este ATP 250 de Marrakech tan sólo se disputaron unos pocos encuentros en la jornada de este miércoles y no fueron en esta pista central, la principal afectada.

En este torneo se encuentran todavía vivos dos tenistas españoles que se han visto afectados por este retraso imprevisto. Uno de ellos es Roberto Carballés, que tendría que haber jugado su partido de octavos de final ante el búlgaro Dimitar Kuzmanov. Carballés fue semifinalista de este ATP 250 de Marrakech en 2014 y el año pasado llegó a los cuartos de final, así que sabe lo que es hacerlo bien en Marruecos.

El otro español es Jaume Munar, el número 83 del mundo, que también tendría que haber jugado en los octavos de final ante el italiano Vavassori. De conseguir su pase a los cuartos de final tendría un duro compromiso ante Popyrin o ante Daniel Evans. Se espera que el torneo pueda reanudarse con normalidad en la jornada del jueves, aunque el inconveniente ha sido importante y los jugadores ya están molestos.

