Carlos Alcaraz pierde el número 1 tras caer en Miami en otra épica batalla ante Jannik Sinner

El español Carlos Alcaraz cayó este viernes por 6-7(4), 6-4 y 6-2 en las semifinales del Masters 1.000 de Miami contra el italiano Jannik Sinner, que jugará la final contra el ruso Daniil Medvedev, y perdió el número uno del ránking mundial a favor del serbio Novak Djokovic.

Sinner peleará el domingo contra Medvedev por el primer Masters 1.000 de su carrera, después de imponerse a Alcaraz, vigente campeón, en un partido memorable, durado tres horas y un minuto.

Fue un duelo de muchísimo nivel, con ventajas para el italiano y remontadas por parte del español. Un choque entre dos amigos, con máximo respeto entre ambos y con tremenda exigencia.

Es la segunda derrota de Carlos Alcaraz esta temporada y se suma a la de la final de Río. Era el sexto duelo entre ambos, que se salda con tres victorias para cada uno.

Necesitaba revalidar el título el murciano para mantener un número uno que volverá a ser propiedad de Novak Djokovic desde el lunes.

Perdí unas semifinales, no me fijo en que perdí el número uno o en que perdí el 'Sunshine Double'. No pienso en eso. Obvio que es una lástima, tuve la oportunidad de hacerlo, pero creo que tengo muchos años para alcanzarlo", dijo Alcaraz en rueda de prensa. "Ahora solo pienso en mejorar mi nivel para ganar a Jannik", agregó.

El murciano perdió su segundo partido del año tras una batalla de tres horas contra Sinner, que jugará la final contra el ruso Daniil Medvedev. "Después de los partidos, durante unos quince o 25 minutos no puedo hablar con nadie. (Esta vez) estuve solo, me quejé mucho", afirmó.

"Pero después de veinte o 25 minutos me repongo, empiezo a pensar en lo positivo, en la temporada, en el torneo, hablo con mi equipo, con mi familia, empiezo a pensar de forma más positiva", prosiguió.

Alcaraz acabó el problema con calambres y reconoció que empezó a notar dolor a partir del tercer set. "Empecé a tener calambres al comienzo del tercer set, pero esa no fue la razón por la que perdí", destacó.

Sigue los temas que te interesan