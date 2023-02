Nick Kyrgios la vuelve a liar con su último anuncio: ya tiene claro su futuro cuando deje el tenis

La personalidad de Nick Kyrgios sigue siendo un amplio objeto de debate en el circuito de la ATP. El tenista australiano sabe que levanta polémica y un gran número de discusiones en torno a su figura cada vez que abre la boca, y eso es precisamente lo que ha sucedido con sus últimas declaraciones.

El extravagante deportista ya ha hablado abiertamente en más de una ocasión de que no se ve jugando más allá de los 30 años, y quizás por eso ya está pensando en su futuro más inmediato una vez que cuelgue la raqueta de manera definitiva. Ahora ha ido todavía un poco más allá y ha dejado entrever algunos de sus planes próximos en el tenis tanto en activo como cuando esté retirado.

El 'elegido' para sus planes de futuro es Holger Rune. El joven tenista danés de apenas 19 años ya es el número 9 en el ranking ATP y es uno de los grandes activos de futuro de este deporte, así que Nick Kyrgios quiere estar cerca de él. En primer lugar, el australiano se ha ofrecido a jugar en dobles formando pareja con él, y en segunda instancia ha lanzado un órdago para convertirse en su próximo entrenador.

[Nick Kyrgios se libra: un tribunal australiano desestima la acusación por agresión a su exnovia]

De hecho, Kyrgios se ha permitido ya el lujo de darle consejos a Rune, algo que no debe de haber sentado demasiado bien en el cuerpo técnico del danés. Patrick Mouratoglou es el actual entrenador del número 9 del mundo, así que por el momento Kyrgios tendrá que seguir esperando.

Primero, los dobles

Kyrgios está convencido de que haría una buena pareja de dobles jugando con Rune y que ambos se divertirían, así que no ocultó sus intenciones y lanzó el anzuelo en una entrevista con el medio danés BT: "Estoy convencido de que lo pasaríamos genial jugando dobles juntos, yo estoy dispuesto, así que solo es cuestión de que él me diga cuándo. Me gustaría probar este mismo año, quizá me comunique con él para proponérselo formalmente", dijo el australiano.

Los elogios para Rune fueron considerables, y a juicio de Kyrgios, el danés e sun claro aspirante a ganar grandes torneos: "Tiene un potencial increíble y creo que podría ganar varios títulos de Grand Slam durante su carrera. Lo percibo como alguien muy grande para este deporte", comentó.

[Kyrgios, operado con éxito y sin olvidar a Djokovic: "¿Cómo fui capaz de ganar a ese tío?"]

El dardo para su actual cuerpo de entrenadores fue considerable, ya que el australiano hizo ver que piensa que Rune puede mejorar todavía más: "Holger es un chico muy entretenido de ver en la pista, ama este deporte y tiene una gran ética de trabajo. Me da la sensación de que es una persona que necesita soltarse un poco, divertirse más en la pista y dar rienda suelta a su personalidad", alegó.

Esta falta de diversión a la que apunta Kyrgios ha levantado ampollas en el circuito, pero ni corto ni perezoso, el australiano piensa que él puede poner fin a esto y contribuir a mejorar el rendimiento de Rune: "Creo que yo podría ayudarle mucho ahí, tengo la sensación de que le iría mucho mejor en su carrera si supiera relajarse más y pensar en algunas cosas que no sean solo tenis", espetó sobre la preparación del danés.

Sigue los temas que te interesan