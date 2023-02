Nick Kyrgios se libra: un tribunal australiano desestima la acusación por agresión a su exnovia

Nick Kyrgios puede empezar a respirar algo más tranquilo en relación al caso por agresión a su expareja Chiara Passari. Un tribunal australiano ha desestimado las acusaciones contra el jugador de tenis campeón del Abierto de Australia en la modalidad de dobles a pesar de que se había declarado culpable de haberla empujado.

El incidente ocurrió el 21 de enero del año 2021. Ahora, más de dos años después, se ha dado un gran paso para solucionar el caso y es que la jueza Beth Campbell, del Tribunal de Magistrados del Territorio de la capital australiana, ha decidido desestimar las acusaciones contra el tenista y que este caso no conste en los antecedentes del jugador australiano tal y como ha informado la cadena ABC.

Kyrgios, que acudió al juicio en muletas debido a que se está recuperando de una lesión que recientemente le ha impedido disputar el Abierto de Australia, ha celebrado la decisión de la jueza a través de un comunicado: "Respeto el fallo de hoy y agradezco al tribunal que desestime los cargos. No estaba en un buen lugar cuando esto ocurrió y reaccioné a una situación difícil de una manera de la que me arrepiento profundamente. Sé que no estuve bien y sinceramente pido disculpas por el dolor causado".

Sin embargo, la jueza Beth Campbell rechazó el argumento presentado por la defensa de Nick Kyrgios, quien trató de justificar su comportamiento para esquivar la acusación asegurando que padecía problemas de salud mental. Sin embargo, el tribunal determinó que el jugador de tenis no padece de un problema de depresión significativa.

Nick Kyrgios acudiendo a los juzgados

La magistrada ha considerado también que la gravedad del asunto era de "bajo nivel" y que por lo tanto, Kyrgios no corre peligro de volver a cometer un acto similar en referencia al empujón que él mismo reconoció haber propinado a su expareja en la propia vista. Nick, de 27 años, confirmó haber apartado con fuerza a Chiara Passari en un incidente ocurrido durante una fuerte discusión en el garaje del edificio donde vivía esta.

Así fue el altercado

Tal y como se recoge en los documentos judiciales, Passari intentó evitar que Kyrgios abriera la puerta de un taxi que había pedido y este respondió con el citado empujón para zafarse de ella, provocándole una caída y un golpe en el lado derecho de su cuerpo que le condujo a tener lesiones en una rodilla y en un hombro.

Pese a todo, Kyrgios sostiene la veracidad de sus problemas mentales ya que asegura haber pasado por un profundo bache psicológico y remarcó a través de su comunicado la dureza de este tipo de trances que le han llevado a recurrir a la ayuda profesional. En su escrito, Nick asegura que por momentos la vida se le ha hecho "muy dura" y "abrumadora" y que en parte, aquel comportamiento estuvo provocado por esa circunstancia.

