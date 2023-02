El Juventud Torremolinos, de Irán a Singapur: el club de fútbol más deseado por los millonarios de Asia

El Juventud Torremolinos abre una nueva etapa en la historia del club. La entidad malagueña está atravesando el momento más extraño de sus casi 65 años de existencia, ya que en los últimos meses ha pasado por diferentes manos y todas ellas exóticas. Seguramente, circunstancias y propietarios inesperados en la pequeña localidad andaluza. Ahora mismo, parece ser el objeto de deseo de grandes fortunas llegadas desde Asia.

Hasta hace unos días, su propietario era el iraní Shahram Hoosfar. Sin embargo, su gestión al frente del club no había conseguido tener muchos apoyos dentro de una entidad que se encuentra actualmente en una situación deportiva y económica muy complicada. Al borde caer a Tercera RFEF y camino de la quiebra económica.

Por ello, el pasado martes 24, una asamblea convocada por sus socios terminó con 42 firmas a favor de proponer una moción de censura con el hasta ese momento presidente y máximo responsable de la entidad. Con esta decisión se producía un relevo en el mandato y se abría una profunda batalla legal, ya que recientemente, Shahram Hoosfar ha prometido abrir acciones judiciales contra el club y contra aquellos que le han usurpado su trono.

[Rusia 'bloquea' la Final Four de la Champions de fútbol sala y Palma vuelve a soñar con celebrarla]

Mientras el Juventud Torremolinos intenta dejar atrás los tiempos de mandato iraní, se abren a su nueva propiedad, una compañía llegada desde Singapur que ha decidido invertir en el club para rescatarlo de su dramática situación. Cierto es que los temores a ser un nuevo Málaga, un equipo que tocó el cielo y que ahora va camino del infierno por la mala gestión del jeque qatarí Abdullah ben Nasser Al Thani, están ahí, pero parece que la llegada de ACA Football Partners ha abierto un nuevo camino de luz y esperanza.

La ruptura con Irán

El Juventud Torremolinos ha pasado de la noche al día en cuestión de horas. De romper a la fuerza y por las bravas sus lazos con Irán a abrazarse a una nueva fortuna llegada desde Singapur con la promesa de reflotar el club. Y eso que los singapurenses en el deporte español no tienen una buena fama después de lo que está sucediendo en los últimos años en Valencia con Peter Lim.

El descontento con el empresario Shahram Hoosfar era total y es que su gestión ha dejado mucho que desear en los últimos meses. La situación del equipo es ahora mismo casi irreversible y por ello, desde las entrañas del club malagueño llevaban varios meses fraguando la oportunidad de darle salida y, sobre todo, de encontrar un camino alternativo para intentar salir de una crisis asfixiante.

Shahram Hoosfar, antiguo presidente del Juventud Torremolinos Juventud Torremolinos CF

Sin embargo, la salida de Hoosfar del Torremolinos vía moción de censura no ha supuesto el final de relación entre club y empresario, ya que este ha comunicado que quiere emprender acciones legales contra el club. Shahram no comparte, como afirma el resto de socios, que la culpa del mal rumbo del equipo sea suya.

El Juventud ascendió a Segunda RFEF, categoría en la que ahora mismo se encuentra, y eso supuso su perdición. A los malos resultados se unió una grave crisis económica, las primeras dificultades para afrontar todo tipo de pagos y los gastos que han supuesto disputar en dos ocasiones una ronda avanzada de la Copa del Rey. De hecho, este curso fue eliminado por el Sevilla. Esa gran bola de nieve ha terminado triturando la estabilidad del club, su salud económica y hasta su posición. Para colmo, están a un paso de la perdición, ya que se encuentran en puestos de descenso del Grupo 4.

El 22 de enero, los socios contrarios a Hoosfar decidieron emitir un comunicado señalando al empresario iraní y todo estalló. Se ha tenido que buscar incluso ayudas externas para abonar las nóminas de los jugadores, a los cuales les siguen debiendo dos grandes pagos. Un hecho que les llevó a definir la situación como "inviable e insostenible".

[La baja de paternidad en el deporte: el caso de Cristian Ramos reabre el debate en el fútbol y en el baloncesto]

Hoosfar llegó hace dos años al Torremolinos y aunque no es el propietario ni el socio único, sí realizó una importante inversión de capital cuando aterrizó en la Costa del Sol, la cual habría perdido por completo. Ahora, no se ha tomado bien esta moción de censura que se ha podido llevar a cabo dado que el club no está constituido como Sociedad Deportiva Anónima. Shahram, dolido por lo que considera falsas informaciones y acusaciones infundadas, ha prometido guerra a través de un comunicado para impugnar la moción de censura producida.

El empresario iraní argumenta que a nivel deportivo se han conseguido ascensos desde su llegada y que incluso ha aportado su propio patrimonio para intentar evitar esos impagos que finalmente le han terminado ahogando. Por último, Shahram Hoosfar señala que la llegada de ACA Football Partners desde Singapur ha acelerado esa puesta en común que le ha costado el puesto.

El aterrizaje de Singapur

La moción de censura de esos 42 socios que han terminado poniendo en la calle al empresario iraní Shahram Hoosfar han abierto la puerta a la llegada del capital procedente de Singapur. El puesto dejado por el antiguo presidente ha sido ocupado por Alain Patrick Ajegun Soba Tatak, un directivo africano nacido en El Congo y que vive en Málaga desde hace ya varios años.

Gracias a su llegada al poder de manera provisional se ha podido avanzar la operación con ACA Football Partners. Esta compañía es un fondo inversor dedicado al mundo del deporte cuya sede está en Singapur y que se dedica principalmente al negocio del fútbol. Su expansión está siendo grande en los últimos años, ya que recientemente ha comprado un club de la Segunda División de Bélgica, el KMSK Deinze, y promete seguir adquiriendo más en los próximos años tal y como han anunciado. Además, se han asociado ya también con el Albirex de Japón y con el PVF Academy Football de Vietnam.

La plantilla del Jvuentud Torremolinos durante una concentración Juventud Torremolinos CF

De momento, a pesar de que llevan pocas horas en el cargo, la empresa que dirige Hiroyuki Ono ya ha dejado claras cuáles son sus primeras intenciones. La primera será constituir al club como Sociedad Anónima Deportiva y la segunda será una gran inversión que rozará el millón de euros para limpiar la situación económica e intentar reforzar al equipo para que consiga aguantar la categoría. Y a partir de ahí, pensar en seguir creciendo y quien sabe si dar el salto a la Primera RFEF y posteriormente a la Segunda División.

La empresa forma parte del Grupo ACA, dedicado a la gestión de fondos de inversión, y ya se ha embarcado en nuevos negocios como la creación de su propia plataforma de streaming de vídeo de carácter exclusivo, PlaysiaTV Football. Su intención es potenciar el crecimiento el fútbol en Asia a todos los niveles y mejorar su conexión con Europa. Por eso, pretenden establecer lazos entre todos sus clubes para crear un flujo de entrada y salida de futbolistas y nuevos talentos así como combinar sus pretemporadas y stages veraniegos.

[Vergonzosa pelea en un partido de fútbol de categorías inferiores entre el Écija y el CD Mairena]

Pero a pesar del sello extranjero y particularmente asiático que han tenido estas operaciones, la salida de Shahram Hoosfar y la llegada del grupo de Singapur, todo ha contado con la marca de una persona de casa. Se trata de Adrián Espárraga, director de fútbol de esta gran compañía llegada desde Oriente y que tiene contactos dentro del club, los cuales le han permitido conocer la situación del Torremolinos en todo momento y poder hacer de nexo entre las dos partes, aquella que tenía intención de diseñar un gran proyecto y la que necesitaba un salvavidas.

Así es como el Juventud Torremolinos se ha convertido en un filón del fútbol asiático, pasando en cuestión de un puñado de meses de tener un presidente procedente de Irán, y gran seguidor de su selección como demostró durante el Mundial de Rusia, a embarcarse en la aventura llegada desde Singapur con el miedo de ser un nuevo Málaga o incluso un nuevo Valencia.

Sigue los temas que te interesan