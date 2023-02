Dominic Thiem, un nuevo golpe para Piqué en el tenis: dejará de ser representado por Kosmos

Dominic Thiem va a cambiar de representante. El jugador austriaco, que hasta ahora estaba dentro de la nómina de deportistas de la empresa Kosmos fundada por Gerard Piqué, ha decidido dar un giro a su carrera y ha roto con la citada compañía. Será su hermano quien a partir de ahora dirija sus pasos.

Esta noticia supone un nuevo golpe para Kosmos dentro del mundo del tenis, un ámbito en el que está perdiendo peso en los últimos meses. Después del cruce de demandas que está protagonizando con la ITF por la organización de la Copa Davis, Kosmos ha visto ahora como pierde a uno de sus emblemas, ya que Dominic Thiem ha sido durante años una de sus cabezas de cartel.

Fue el pasado 12 de enero cuando la Copa Davis se desvinculaba de manera definitiva de Kosmos y ahora ha sido Thiem quien ha tomado la misma decisión después de un año y medio de relación. Será su hermano Mortiz quien pase a ser el guía de sus pasos y de sus intereses. Y no lo hace en un momento cualquiera, ya que Thiem lleva arrastrando el peor momento de su carrera durante las últimas temporadas.

A pesar de que el propio Thiem restaba importancia a esta decisión, lo cierto es que está buscando un golpe de efecto para relanzar su trayectoria mientras busca su último tren hacia la élite: "Mi gestión no me hará mejor jugador, no importa quién me maneje. Firmé y me rompí la muñeca cinco días después. Eso no salió bien, ni para mí ni para Kosmos. Lo que viene de fuera no es importante en este momento. Es importante para mí encender completamente mi fuego interior".

Dominic Thiem durante un partido de la gira de tierra batida Europa Press

La decisión de Dominic ha sido realmente sorprendente ya que deja una empresa consolidada y que está muy vinculada al mundo del tenis y con grandes contactos y relaciones por la inexperiencia de su hermano, quien solo tiene 23 años. Sin embargo, Mortiz se encuentra muy ilusionado y con gran ambición por esta nueva etapa profesional.

"He estado organizando y tomando decisiones en segundo plano durante tres años". Así lo aseguraba el hermano del jugador austriaco en declaraciones recogidas por el diario derStandard. La intención de su 'nuevo' equipo es que Thiem pueda concentrarse plenamente en su carrera y que las decisiones dependan solo de ellos, sin que tenga que pensar en absolutamente nada más.

El calendario de Thiem

La primera oportunidad para evaluar la nueva trayectoria de Thiem llegará a partir de la próxima semana cuando el tenista especialista en tierra batida inicie su concurso en el Argentina Open que se disputará en Buenos Aires. Un torneo ATP 250 en el que también estará Carlos Alcaraz, gran favorito al título a pesar de que vuelve tras casi dos meses lesionado.

Dominic espera relanzar su carrera en este 2023 y por eso tiene por delante un calendario bastante apretado. Próximamente participará también en el ATP 500 de Río de Janeiro, el ATP 250 de Santiago de Chile y en Indian Wells. Thiem quiere estar en el torneo estadounidense y por ello su equipo ha pedido una wild card. Así arranca la etapa post Kosmos de Thiem.

