El tenis, listo para la renovación: ejemplo de igualdad, éxito económico y nuevos horizontes

El éxito del tenis crece en todo el mundo. Algo que no hace más que confirmarse con el formato de Netflix 'Break Point'. Mientras eso sucede, los propios tenistas son los que están empujando por mejorar sus condiciones y todo en pro de alcanzar tanto su deporte como ellos mismos un estatus más elevado.

Los ejecutivos del tenis han estimado que su deporte genera al año alrededor de 2500 millones de dólares. Y Bill Ackman, reconocido filantrópico que financia el sindicato que tiene a Novak Djokovic a la cabeza, ha asegurado que es el momento de aprovechar el tirón: "Este es definitivamente el momento de ir en largo en el tenis, al cien por cien. Miras la popularidad global del deporte y los ingresos y es totalmente anómalo".

El punto de mira está puesto en la afición y en la WTA. Y ya se estudian fórmulas para rentabilizar más ambos aspectos, algo que elevaría al tenis global a otro nivel. De ahí que organismos como CVC Capital Partners o Sinclair Broadcast Group trabajen para ser importantes en la nueva era.

Liderar el futuro

El tenis es uno de los deportes que más millones de seguidores tiene en todo el mundo. Además, ha destacado durante años por mantener una política de igualdad de premios entre hombres y mujeres. Al menos cuando se habla de los Grand Slam. Eso sí, todavía queda camino por recorrer.

[Rafa Nadal ya sabe cómo de dura es su caída en el ranking de la ATP tras el Open de Australia]

Aunque lo cierto es que suele destacar que a la hora de hablar de los tenistas mejor pagados al cabo del año, varias mujeres se colocan en las primeras posiciones. Pero muchas veces es por los contratos que tienen con las marcas. Y aunque existe esa igualdad en los majors, la WTA no atraviesa por el mejor de sus momentos.

Su ruptura con China ha creado un pozo económico y se busca la manera de relanzar al circuito femenino, que ha visto cómo en los últimos torneos disputados, dejando a un lado el Open de Australia, la diferencia en cuanto a premios entre ellas y ellos es de cientos de miles de dólares.

A Muguruza le toca escalar: fuera de las 80 primeras tras caer a la primera en Australia Joel Carrett Efe/Epa

La WTA y también el circuito masculino quieren dar un paso adelante y, sobre todo exprimir al máximo el boom de Break Point, uno de los últimos éxitos de Netflix. Aprovechar el tirón de la mano de tres vértices: el sindicato de los propios tenistas, CVC Capital Partners y Sinclair Broadcast Group.

Tal y como ha apuntado The New York Times, durante los últimos 18 meses lo que no se ve en el tenis, es decir, lo que se mueve por fuera de las pistas, ha estado de lo más agitado y todo con un fin: liderar el cambio en el deporte de la raqueta. De ahí que no hace tanto se conociese esa organización de jugadores con Djokovic llevando la batuta.

Este particular sindicato quiere que el tenis vaya creciendo, sí a nivel económico, y también que parte de este importante pastel vaya dirigido a sí mismos, a los propios tenistas. Incluso llegándose a hablar de que algún día se pueda crear un quinto Grand Slam dirigido por ellos.

El grupo de tenistas anunció que quieren y van a luchar por proteger los derechos de los jugadores, por asegurar una compensación justa y también por mejorar las condiciones de trabajo. Además, confirmaron un primer Comité Ejecutivo de su sindicato, formado por ocho jugadores, incluidos tanto hombres como mujeres.

Djokovic, golpeándose el pecho tras una victoria en el Open de Australia 2023 REUTERS

Además de ellos, también hay que destacar el aporte de CVC Capital Partners, el cual ha estado trabajando desde hace ya varios meses para cerrar una inversión, especialmente importante, en el WTA Tour. Un primer paso para convertirse en uno de los grandes actores del tenis actual y futuro. Por último, mencionar a Sinclair Broadcast Group. Este conglomerado de medios de Estados Unidos ya tiene en propiedad Tennis Channel, pero su objetivo es romper fronteras y expandir su dominio por todo el planeta.

Y todo junto desencadena un enorme trabajo por delante en el tenis para que sus deportistas gocen de mejores condiciones y que él mismo alcance cotas más altas. Como definió a la perfección este mismo mes de enero, durante el Abierto de Australia, la tenista Ons Jabeur: "No queremos pelear con todos. Solo queremos hacer que nuestro deporte sea grandioso".

Sigue los temas que te interesan