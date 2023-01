Rafa Nadal ya sabe cómo de dura es su caída en el ranking de la ATP tras el Open de Australia

El próximo lunes se actualiza el ranking de la ATP, justo después de que se conozca al nuevo campeón del Open de Australia. Lo que ya se sabía es que Rafa Nadal dejará de ser el número dos del circuito masculino después de decir adiós ante el estadounidense Mackenzie McDonald, en un partido en el que cayó lesionado.

Lo que no se conocía es cómo de dura iba a ser la caída en el ranking del tenista español. Pero las derrotas de Felix Auger-Aliassime, Hubert Hurkacz y Holger Rune en los octavos de final del Abierto de Australia provocan que Rafael Nadal se quede en la sexta posición, ya que ninguno de los tres mencionados puede superarle en la clasificación.

Rafa Nadal defendía corona en Australia, de ahí que su derrota, provocada por su última lesión, se presumiese bastante dura. Sin embargo, finalmente, se queda como sexto del mundo y dentro del Top Ten de la ATP una semana más, aumentando su cifra récord a las 905 semanas consecutivas.

Nadal, durante el partido ante McDonald. James Ross Efe/Epa

Desde el pasado 25 de abril del año 2005, el de Manacor se mantiene entre los diez primeros del ranking de la ATP. Algo que seguirá haciendo, por razón de puntos, como mínimo, hasta el próximo 5 de mayo de este 2023. En cuanto a semanas formando parte del Top Ten, tan solo le supera Roger Federer en toda la historia. El suizo llegó a estar en esas diez primeras posiciones en 968 semanas, aunque no seguidas.

Pese a esto, el nuevo palo físico ha hecho mella en el mejor deportista español de todos los tiempos. Así lo reflejó él mismo en su despedida del primer Grand Slam del año: "Estoy cansado y frustrado por estar en procesos de recuperación de lesiones en gran parte de mi carrera. Pero siempre lo he aceptado".

[Así fue la lesión de Nadal en Australia: su mujer Mery Perelló no podía contener las lágrimas]

"No puedo decir que no estoy mentalmente destrozado porque estaría mintiendo. Puedo venir aquí y decir que la vida es fantástica y que hay que mantenerse positivo, pero no lo puedo hacer ahora. Es un momento y un día duro y lo acepto porque hay que seguir", agregó entonces Nadal.

El número 1

La incógnita respecto a la próxima actualización del ranking de la ATP es quién estará en lo más alto. El también español Carlos Alcaraz comenzó el año 2023 como líder del circuito masculino del tenis, pero por lesión no pudo disputar el Abierto de Australia. Y esto provoca que puedan adelantarle.

De hecho, son dos los tenistas que pueden colocarse por delante de Carlos Alcaraz el próximo lunes. Uno es Novak Djokovic. El otro, el griego Stefanos Tsitsipas. Para que el murciano deje de ser el líder de la ATP, uno de estos dos debe proclamarse campeón en Melbourne el domingo.

