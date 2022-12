Nadal llega a Australia, habla de su futuro y reta a Djokovic: "Es bueno para el tenis que esté"

Rafa Nadal ya está en Sídney, donde pasará la Nochevieja este año. El mismo día 31 debutará en la United Cup, la nueva competición mixta organizada por la ATP, la WTA y Tennis Australia. El de Manacor liderará el equipo de España junto a Paula Badosa, mientras que el capitán será Marc López.

Este miércoles se celebró el Media Day, en el que las estrellas del torneo pasaron ante los micrófonos. Rafa, que debutará el sábado, se mostró ilusionado por la nueva temporada que está a punto de arrancar: "El inicio de temporada siempre es emocionante. Para todos es algo nuevo, tenemos dudas y no sabemos cómo irán las cosas. Aunque lleve muchas temporadas, los inicios siempre son diferentes".

El objetivo que se pone Nadal es recuperar buenas sensaciones tras acabar la pasada temporada con algunos problemas: "Tengo la motivación más alta para intentar empezar bien, siempre es importante para mí empezar bien para ganar confianza. Los últimos meses no han sido fáciles para mí e intentaré entrenar correctamente aquí antes del inicio de los torneos. Entonces, intentaré ayudar al equipo. Mi objetivo principal ahora es recuperar sensaciones positivas sobre la pista y ser competitivo, y espero lograrlo. Estoy preparado para hacerlo, pero veremos", señaló.

Nadal ya entrena para una United Cup en la que debutará contra Cameron Norrie en la primera de las eliminatorias. No se enfrentará a Nick Kyrgios, cuya baja con Australia se anunció este mismo miércoles. Aún así, el manacorí no piensa más allá del primer partido que se le presenta en tierras aussies.

"Ahora mismo solo me centro en tener un nivel competitivo. El primer partido será ante Cameron Norrie y estoy centrado en él. Y creo que intentar ganar la eliminatoria como equipo es más importante que mi propio partido. Entonces, veremos qué pasa contra Australia", explicó.

Djokovic, en Adelaida

Contra el que no se medirá todavía será contra Novak Djokovic. El serbio ya ha llegado también a Australia, pero disputará el ATP 250 de Adelaida que se celebrará simultáneamente a la United Cup. Un año después de ser deportado por no cumplir con las medidas Covid al no estar vacunado, Nole vuelve a Australia.

Nadal celebra que Djokovic vaya a competir de nuevo en el primer Grand Slam del año:"Es bueno para el tenis que esté, posiblemente también para los aficionados", señaló al respecto.

Por último, a Nadal le preguntaron si esta podría ser su última vez compitiendo en Australia: "No creo que sea mi última vez aquí. Estoy feliz de hacer lo que estoy haciendo. Me gustaría seguir haciéndolo". Eso dijo creando ilusiones de cara a un regreso en 2024, aunque también apuntó que "uno nunca sabe cuándo será la última vez".

