Rafa Nadal ya piensa en el Abierto de Australia: seis exhibiciones y otro fin de año a 17.000 km de casa

Punto final de Nadal a la temporada. No es el que le hubiera gustado, cayendo en fase de grupos de las ATP Finals, pero el 2022 le ha dado algunas de las grandes alegrías de su carrera. La lucha ahora es que el 2023 pueda traer consigo lo mismo y Rafa sabe por donde pasan sus opciones: esfuerzo y trabajo.

Nadal piensa ya en la próxima campaña. De las Finales sale con el sabor amargo de los resultados, pero con la sensación de ir a más cuando encadena varios partidos. La imagen que dio contra Aliassime y Ruud fue mejor que en el debut frente a Fritz. Hay una mejoría y, sobre todo, ganas de seguir creciendo.

La pretemporada arranca en nada, cuando coja el siguiente avión desde España. Tras Turín, y un breve paso por casa, pone rumbo a Buenos Aires. El objetivo del tenista español no es otro que prepararse a fondo para el primer Grand Slam del próximo año. Su preparación constará de tres fases: gira por Latinoamérica, preparación en Manacor y stage en Australia.

El viaje a Argentina está programado para el lunes 21 de noviembre. Lo hará solo, sin nadie del equipo que conforman Carlos Moyá, Francis Roig y Marc López y que le ha acompañado al completo durante las Finales. En la capital, Buenos Aires, juega dos días después su primera exhibición.

El rival será Casper Ruud, el mismo contra el que se despidió en Turín. El noruego, número 4 el mundo y alumno de la Rafa Nadal Academy, se medirá también al manacorí en Belo Horizonte, Brasil (26 de noviembre); Quito, Ecuador (27 de noviembre), Bogotá, Colombia (29 de noviembre) y Ciudad de México, la última parada de la gira prevista para el 1 de diciembre.

Casper Ruud y Rafa Nadal, en las ATP Finals EFE

Entre Argentina y Brasil, Nadal pasará también por Santiago de Chile. Allí tendrá otra exhibición el día 25 de noviembre, pero no ante Ruud. Su rival será el chileno Alejandro Tabilo.

Nadal estará de vuelta en España el 2 de diciembre. Podrá pasar de nuevo unas semanas en casa, pero estará metido de lleno en su preparación. Trabajará en la academia, donde como en cada pretemporada se espera la llegada de talentos de todo el mundo y algunos de ellos podrán entrenar con Rafa.

Jugará la United Cup

El Abierto de Australia no comenzará hasta el 16 de enero. Nadal, para llegar con ritmo repetitivo, repetirá el plan del año pasado: jugó y ganó el Melbourne Summer Set. Esta vez el torneo al que se ha apuntado es la nueva United Cup, que se celebra entre el 29 de diciembre y el 8 de enero.

La United Cup es la competición que estrenan en 2023 de manera conjunta la ATP y la WTA, en asociación con Tennis Australia. Habrá 18 equipos mixtos, uno por país. España estará representada con Nadal y Paula Badosa a la cabeza, pero con la baja de Carlos Alcaraz.

España se encuentra en el grupo D, que comparte con Gran Bretaña (capitaneada por Cameron Norrie) y Australia (liderada por Nick Kyrgios). Los partidos se jugarán en Sidney, igual que los del grupo C (EEUU, Alemania y República Checa). Ordenados los seis grupos por sedes (Perth y Brisbane son las otras), los ganadores de los dos de cada se enfrentan. Los campeones pasan a semifinales junto al mejor perdedor.

Nadal explicó en Turín por qué se apuntó a este torneo: "A ver si el año que viene puedo empezar otra vez con un poquito de continuidad. Por eso también me he apuntado a la primera semana del año, para pasar más días en el circuito, ya no solo compitiendo, sino también entrenando, que para mí es necesario".

Rafa sacrificará pasar Nochevieja y Año Nuevo en casa para estar listo para el Abierto de Australia. Tras la United Cup no le quedará más que trasladarse a Melbourne, donde entrenará la semana previa al torneo. Nadal defenderá la corona allí, subiendo este año la dificultad por la presencia ya confirmada de Novak Djokovic tras obtener un permiso especial.

La pelea de Nadal sigue, la de seguir al nivel dado durante toda su carrera y sumar más Grand Slams para ser el mejor tenista de la historia. Eso sí, a su alrededor han cambiado muchas cosas con el nacimiento de su primer hijo: "Mi vida ha cambiado ahora un poco, no puedo tomar decisiones unilaterales ahora", dijo en su última rueda de prensa en Turín. Se trata de encontrar un equilibrio.

