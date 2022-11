Rafa Nadal, optimista con las ATP Finals: "Estoy aquí para conseguir el mejor resultado posible"

Rafa Nadal afronta su último gran objetivo de la temporada y no es otro que las Nitto ATP Finals. Un torneo que históricamente se le ha resistido al español, pero en el que puede encontrar el premio de volver a ser número 1 del ranking tras la ausencia de Carlos Alcaraz.

Una gran oportunidad para Nadal, que está dispuesto a todo por recuperar la primera posición del ranking. Para ello, tendrá que ganarlo y vencer en casi todos los partidos que dispute en las Nitto ATP Finals, ya que de conseguirlo se la arrebataría a su compatriota. A ambos les separan poco más de 1.000 puntos y se reparten 1.500.

"Nunca sabes lo que pueda pasar. No soy un fan de hablar sobre lo que puede pasar. Estoy aquí para conseguir el mejor resultado posible si no, no estaría aquí", reflexionó el balear antes de debutar en el torneo que se disputa en Turín esta temporada, ya que acudió a la presentación del mismo en tierras italianas.

Rafa Nadal, entrenando en las ATP Finals ATP

Aunque sigue al máximo nivel pese a su edad, Nadal no descarta seguir jugando mientras continúe disfrutando de cada partido. A pesar de las lesiones que le han azotado este año, afronta con ilusión la última cita marcada en el calendario.

"Parece difícil, pero con 28 también me parecía difícil jugar hasta los 36 y estar con este ranking y ser competitivo. Hay cosas que se pueden controlar y otras que no. Cada año de más que juego es un regalo", asegura el tenista español.

Problemas en torneos anteriores

El final de temporada no ha sido el mejor para Nadal. Los problemas físicos le han azotado en sus últimas presencias, como en el Masters 1000 de Paris-Bercy donde cayó derrotado a las primeras de cambio. Aún así, quiere terminar por todo lo alto el año.

Rafa Nadal, durante un entrenamiento previo al Masters 1.000 de París-Bercy Rolex Paris Masters

"En París llevaba mucho tiempo sin competir y tuve un pequeño problema en el estómago. Estaba con vómitos, al final del tercer set me sentí fatal del estómago. No dije nada en ese momento porque no daba lugar. Estuve un día mal y después ya pude volver a entrenar normalmente", explicó sobre su derrota en la capital francesa frente a Tommy Paul.

"Quería acabar el año compitiendo, cosa que el año pasado no pude hacer y este año voy a estar aquí para hacer el mejor resultado posible. En el deporte nunca se sabe, vienes sin ritmo, pero ganas un partido y las cosas cambian radicalmente. Dentro de lo que cabe estoy bien preparado. Luego juegas contra los mejores del mundo. Claro que es mejor llegar con confianza y con victorias. No hay un margen de partidos para ponerte en forma. Desde el primer día juegas con uno de los mejores", finalizó.

