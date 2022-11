Toni Nadal y la Rafa Nadal Academy ponen el morbo en la fase de grupos de las ATP Finals de Turín

Ya se ha realizado el sorteo de los grupos de las ATP Finals que se celebrarán en Turín a partir del próximo domingo 13 de noviembre. Se podría decir que Rafa Nadal ha tenido suerte, ya que ha quedado encuadrado en el bombo verde donde a priori hay jugadores que presentan menos peligros para él. De primeras ha conseguido evitar al gran favorito, Novak Djokovic.

También ha conseguido no cruzarse en esta primera fase contra un aspirante a número uno del mundo, Stefanos Tsitsipas, y contra otro jugador que ha sido número uno del mundo este año, Daniil Medvedev. El otro jugador que completa el grupo rojo es Rublev.

Por su parte, los rivales de Nadal serán Taylor Fritz, Casper Ruud y Felix Auger-Aliassime. De estos cuatros, dos pasarán a semifinales y otros dos tendrán que emprender el camino de regreso a casa. Más allá de los lógicos objetivos deportivos y económicos que estarán en juego, el grupo verde estará formado por el morbo que rodea a la figura de Nadal.

En ese bombo tendrá a buena parte de su pasado, su presente y su futuro. Empezando por Felix Auger-Alissiame, uno de los jugadores más en forma del momento y que viene de ganar varios torneos de forma consecutiva hasta que doblegado por Holger Rune en el Masters 1000 de París-Bercy. El morbo especial del enfrentamiento con el canadiense estará, lógicamente, en las gradas, ya que el entrenador del joven talento es Toni Nadal, exentrenador, mentor y tío de Rafa.

Toni Nadal y Felix Auger-Aliassime en un torneo. AFP7 / Europa Press

Otro Rafa contra Toni

Será una nueva oportunidad de ver a Toni y a Rafa juntos, aunque todo hace indicar que como ya sucedió este año en Roland Garros, el tío del jugador balear no estará en la pista durante el partido. Ambos separaron su camino en el año 2017 en una noticia que dejó en shock al universo de la raqueta. Sin embargo, ambos consideraron que era le mejor decisión después de haber tenido durante décadas una relación intensa de continua fricción y desgaste.

Tras salir del banquillo de Rafa, Toni se dedicó a sus labores como director de la Rafa Nadal Academy, un centro al que acudió Felix Auger-Aliassime en el año 2020 para continuar con su formación. Y después de casi un año de súplicas hacia el técnico, consiguió que el exentrenador de Nadal se situara ahora en su banquillo a partir del Masters 1000 de Montecarlo de 2021.

Durante todo este tiempo, el caprichoso destino ha querido que Rafa y Felix solo se hayan cruzado en una ocasión, aquella de París. Toni, en aquel duelo, no ocultó sus colores y puso por encima su corazón a su cabeza: "No voy a ir a la pista, no le diría nada a Aliassime para que gane a mi sobrino". Aquel duelo, como casi todos en París, se lo llevó Rafa: "Felix es Felix, pero quería que ganara Rafa porque este torneo es muy especial para nosotros".

Protagonismo para la Academia

Ahora, el destino ha querido cruzar de nuevo a tío y sobrino en Turín. Pero no serán los únicos duelos del morbo. Habrá otros dos partidos cruzados que también tendrán al universo Nadal implicado y es que la presencia de Casper Ruud en el mismo grupo hace que el pupilo de la Rafa Nadal Academy se vaya a cruzar de nuevo con el creador del centro y con el actual director del mismo.

Casper Ruud, con el título de subcampeón del US Open Reuters

El tenis, y el amplio halo de los Nadal, tienen estas cosas tan curiosas. Mientras Toni animaba a Rafa por encima de Felix en Roland Garros, en la disputa de la final del US Open el entrenador animaba a Ruud por encima de un español como Carlos Alcaraz. Y es que Casper es una de las personas más queridas del entorno de la Academia de Manacor. Ahora, seguramente no querrá que gane ninguno de esos dos partidos, ni contra su sobrino ni contra su pupilo.

Quien no pensará lo mismo es Pedro Clar, técnico de la academia, amigo de Rafa y Toni, pero a la vez entrenador de Casper Ruud con quien ha viajado hasta Turín. Las ATP Finals quedan en familia con varios partidos que sin duda generarán una gran expectación en la Rafa Nadal Academy.

