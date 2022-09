Federer se retira junto a Nadal jugando un dobles histórico en la Laver Cup

De principio a fin, el partido se vivió con lágrimas en los ojos, la piel de gallina y un nudo en la garganta, como no podía ser de otra manera. Roger Federer se retiró este viernes en la Laver Cup jugando un histórico encuentro de dobles con Rafael Nadal, el rival más importante de su carrera, en el O2 Arena de Londres. La derrota (6-4, 6-7, 9-11 frente a Jack Sock y Frances Tiafoe), sin embargo, fue lo de menos. El suizo, un icono sin igual, se marcha después de haber logrado algo reservado para muy poquitos, casi se pueden contar con los dedos de una mano: trascender más allá de su deporte, dejar huella, ser leyenda sin que los títulos o los logros importen lo más mínimo. Federer se va, pero Federer también se queda. Larga vida al rey.

“Ha sido una día maravilloso”, se arrancó el tenista frente al micrófono de Jim Courier antes de quebrarse. “Estoy feliz y no triste. He disfrutado de ponerme mis zapatillas una última vez. He tenido a mis amigos aquí, a mi familia, a compañeros... Estoy muy contento de haber jugado el partido”, prosiguió. “Nunca hubiera esperado todo esto. Yo solo quería jugar al tenis. Ha sido perfecto, lo haría de nuevo. Mi final ha sido como lo deseaba”.

A los 41 años, y obligado por su rodilla derecha, Federer tomó la decisión de decir adiós a su carrera en la Laver Cup, cambiando sus planes (jugar Basilea en octubre y despedirse en algunos torneos la próxima temporada, incluyendo Wimbledon). Así, forzado por la situación, el suizo trazó un plan fantástico, dadas las circunstancias: jugar por última vez al lado de Nadal, el tenista con el que se ha pasado casi dos décadas peleando por la historia en mil rincones del mundo.

Después de jugar juntos solo una vez (Praga 2017, durante la edición inaugural de la Laver Cup), la pareja de rivales se agarró de la mano en la última noche de Federer. Que el suizo eligiese a Nadal para vivir ese momento dice muchísimo de la relación entre ambos, un ejemplo de cómo y reafirma algo que ya se sabía: es imposible entender la carrera de uno sin la del otro.

A pesar de todo, de los problemas de Federer y de la nula preparación de la pareja, los dos encontraron rápidamente las sensaciones y se entendieron bien, asaltando la red a la mínima oportunidad, protegiendo el fondo con contundencia, jugando de manera armónica y apretando los dientes cuando el cruce se torció en la segunda manga, antes de ver cómo la victoria se escurría en el super tie-break de vértigo.

Fue el último regalo de dos jugadores de película que han revolucionado el tenis moderno desde una rivalidad inmensa que se terminó en la madrugada del sábado con la retirada de Federer.

