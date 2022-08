A Novak Djokovic se le agota el tiempo para estar en el US Open

US OPEN

Está siendo un año muy difícil para Novak Djokovic. Después de perderse el Abierto de Australia a principios de 2022 por no tener todos los certificados covid en regla, se le abrieron las puertas de Roland Garros y Wimbledon. Precisamente en Londres ganó el Grand Slam y toda la polémica parecía haber quedado atrás. Pero nada más lejos de la realidad.

Con la vuelta a los torneos de pista dura su posición de no vacunarse contra el covid le ha cerrado las puertas de torneos como Montreal o Cincinatti y, hasta ahora, también del US Open. Salvo sorpresa mayúscula el serbio no estará en Flushing Meadows, ya que el sorteo del cuadro se celebra esta tarde y parece complicado que se haga una excepción con el tenista de Belgrado.

Una situación que además parece que no va a cambiar, ya que en su último cartel promocional el US Open dejó ver a algunos de los grandes tenistas que van a disputar el torneo, como Nadal, Alcaraz, Medvedev o Kyrgios pero no a 'Nole'.

It's time.



Tennis' stars are ready to answer the #USOpen call. pic.twitter.com/JkwHhMrUjh — US Open Tennis (@usopen) August 22, 2022

Hasta ahora el serbio se ha mantenido entrenando como si fuese a disputar el US Open. A tan solo una semana del inicio del último Grand Slam, quizá no haya tiempo suficiente como para superar todos los trámites burocráticos, pero la USTA (United States Tennis Association) podría intervenir y hacer que el serbio pueda llegar a Estados Unidos una semana previa al torneo.

"Me estoy preparando como si me permitieran competir, a la espera de saber si podré viajar a Estados Unidos", destacaba hace unas semanas 'Nole' en su perfil de Instagram. El ganador de 21 títulos de Grand Slam publicó un vídeo en el que se le podía ver en una de esas sesiones de entrenamiento de preparación para el US Open

"Solo quería tomarme un momento y decirles a todos lo agradecido que estoy de ver tantos mensajes de apoyo y amor de todo el mundo en estos días. No me lo esperaba, y es por eso por lo que se siente tan alucinante. Solo quería decir GRACIAS", escribió 'Nole' en un mensaje a sus seguidores.

"Se siente especial que las personas se conecten con mi carrera de tenis de una manera tan amorosa y solidaria y deseen que siga compitiendo. Me estoy preparando como si se me permitiera competir, mientras espero saber si hay espacio para viajar a Estados Unidos. ¡Dedos cruzados!", concluía el tenista en sus redes sociales.

Sin tiempo

Por el momento, la incógnita se mantiene, pero cada vez queda menos tiempo. Se han llegado a producir recogidas de firmas para que pueda jugar el US Open. También algunos nombres importantes quieren que 'Nole' juegue. Pero haría falta un cambio en la política del país o la confirmación de una excepción para él. Algo que podría provocar un auténtico terremoto mediático y que intentaron evitar en Australia. De ahí su negativa a que pudiese jugar el primer Grand Slam del año.

