Cuenta atrás para Djokovic: la duda de un US Open que ya sabe el orden de sus cabezas de serie

Falta una semana para que las mejores raquetas del mundo se den cita en una nueva edición del US Open. El último Grand Slam del año no podrá contar con la presencia de Alexander Zverev, quien no se ha recuperado a tiempo de la lesión que sufrió en Roland Garros. La otra gran duda, en cuanto a los favoritos, es si finalmente podrá jugar o no Novak Djokovic.

El serbio ha sido baja para todos los torneos que se han celebrado, en las últimas semanas, en Canadá y Estados Unidos. Esto debido a que ha rechazado vacunarse contra la Covid-19. Por el momento, aparece entre los 32 cabezas de serie. Lo hace en quinta posición, por detrás de los españoles Rafa Nadal y Carlos Alcaraz.

'Nole' se ha preparado a conciencia por si puede jugar el US Open. Por el momento, se desconoce si podrá disputar el torneo en Nueva York o no. El tenista serbio se encuentra a la espera de que se haga oficial la ley que modifica las restricciones contra la Covid-19. Y esto supone que podría entrar en el país pese a no estar vacunado.

Novak Djokovic REUTERS

Es el jueves el día en el que se sortea el cuadro para el US Open 2022. Será entonces cuando se confirme la participación de Novak Djokovic o su ausencia en el major. "Me estoy preparando como si me permitieran competir, a la espera de saber si podré viajar a Estados Unidos", ha asegurado el serbio.

[Novak Djokovic, ¿villano o defensor de la libertad?: la división por no vacunarse y el dilema del US Open]

Mientras sus compañeros de profesión han continuado con sus compromisos en las pistas, Djokovic estuvo viendo un amistoso entre las selecciones de Eslovenia y de Serbia de baloncesto o también en un homenaje a las leyendas de waterpolo de su país en Belgrado. Este mismo martes se espera que acuda al estadio del Estrella Roja para la previa de la Champions League. La cuenta atrás sigue su curso y 'Nole' y los amantes del tenis esperan noticias pronto.

Cabezas de serie 2022

1. Daniil Medvedev

2. Rafael Nadal

3. Carlos Alcaraz

4. Stefanos Tsitsipas

5. Novak Djokovic

6. Casper Ruud

7. Félix Auger-Aliassime

8. Cameron Norrie

9. Hubert Hurkacz

10. Andrey Rublev

11. Taylor Fritz

12. Jannick Sinner

13. Pablo Carreño

14. Matteo Berrettini

15. Diego Schwartzman

16. Marin Cilic

17. Roberto Bautista

18. Álex de Miñaur

19. Grigor Dimitrov

20. Denis Shapovalov

21. Daniel Evans

22. Botic Van de Zandschulp

23. Frances Tiafoe

24. Nick Kyrgios

25. Francisco Cerúndolo

26. Reylly Opelka

27. Borna Coric

28. Lorenzo Musetti

29. Karin Khachanov

30. Holger Rune

31. Tommy Paul

32. Maxime Cressy

