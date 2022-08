Novak Djokovic, ¿villano o defensor de la libertad?: la división por no vacunarse y el dilema del US Open

Novak Djokovic está entrenando como si fuese a jugar el US Open que comienza a finales del mes de agosto. Su nombre aparece entre los inscritos de la ATP, pero esto es un mero formalismo. No quiere decir que, finalmente, vaya a poder competir junto al resto.

Y todo por continuar con su negativa a vacunarse contra la Covid-19. Su postura sigue generando un gran debate en todo el mundo. Por un lado, se encuentran los que le ven como el particular villano de la película. Por otro, los que afirman que pasará a la historia no solo por su tenis, sino por ser un defensor de la libertad de elección.

El 'culebrón Djokovic' comenzó a finales del pasado año y principios de este 2022. Cuando comenzó a especularse con que el serbio, por aquel entonces número 1 del mundo, no podría jugar el Abierto de Australia. Después de semanas de incertidumbre, y de líos judiciales, el tenista tuvo que abandonar el país de Oceanía al no tener la pauta de vacunación completa.

Sin jugar el Abierto de Australia y con sus problemas para disputar algunos torneos por este motivo, unido a los resultados de sus rivales, 'Nole' ya no forma parte ni siquiera del Top 5 de la ATP. Y eso que se impuso en Wimbledon para acercarse a Rafa Nadal y sus 22 títulos del Grand Slam.

Sin embargo, la gira por Estados Unidos vuelve a presentar una piedra en el camino del tenista serbio. Djokovic continúa fiel a su decisión de no vacunarse contra el coronavirus. Y esto le puede dejar sin el US Open. Él mantiene la esperanza. Se entrena como que fuera a poder disputar el último major de la temporada, pero, por el momento, las puertas están cerradas.

No sin vacuna

El aviso era importante, después llego el mensaje desde Canadá y, por último, el comunicado de los organizadores del US Open. Sin vacuna no hay forma de entrar en estos dos países de Norteamérica. No habrá excepción para él. Y así lo demostraron los canadienses de cara al Masters 1000 de Montreal.

"Las reglas se aplican a todos. Siempre hay excepciones, pero las reglas se aplican a todos", ha asegurado Jean-Yves Duclos, ministro de Salud de Canadá. En EE.UU., también el Gobierno tendrá la última palabra: "El US Open no tiene un mandato de vacunación para los jugadores, respetará la posición del gobierno de los Estados Unidos con respecto a los viajes al país para ciudadanos no estadounidenses no vacunados".

La esperanza de 'Nole'

Pese a todo, Djokovic mantiene sus esperanzas y así lo quiso dejar claro en Instagram: "Solo quería tomarme un momento y decirles a todos lo agradecido que estoy de ver tantos mensajes de apoyo y amor de todo el mundo en estos días. No me lo esperaba, y es por eso por lo que se siente tan alucinante. Solo quería decir GRACIAS".

"Se siente especial que las personas se conecten con mi carrera de tenis de una manera tan amorosa y solidaria y deseen que siga compitiendo. Me estoy preparando como si se me permitiera competir, mientras espero saber si hay espacio para viajar a Estados Unidos. ¡Dedos cruzados!", escribió el serbio en su perfil de la citada red social.

Pese a que una gran parte de la opinión pública ha rechazado la oposición de Djokovic a la vacuna, otra le considera, prácticamente, un defensor de la libertad. Y así lo han hecho ver. 12.000 firmas han sido recogidas para que 'Nole' pueda jugar el US Open. Otros, mientras, utilizan las redes sociales para mostrar su parecer.

"Con políticos y personalidades fallidas en el mundo, nuestros niños buscan ejemplos como usted en el deporte. Sus principios y lo que representa y lo que ha sacrificado lo convierten en el héroe de toda esta farsa. Gracias" o "Será recordado por algo más que el deporte que dominó. Sus acciones en defensa de la libertad de elección pasarán a la historia" son algunos de los mensajes que se pueden leer.

También están los que opinan que EE.UU. hará el ridículo en todo el mundo si no le dejan jugar: "El mundo entero estará atento para ver si los Estados Unidos le niegan a uno de los atletas más sanos y en mejor forma de todos los tiempos jugar el mundial y obligatorio". "No solo eres uno de los mejores jugadores que jamás haya existido, sino que has demostrado ser un ser humano que cree que sus decisiones deben ser, solo eso", apuntó otro seguidor.

Las corrientes se dividen en torno a si deben permitir, Estados Unidos y el US Open, dejar jugar a Novak Djokovic sin tener la pauta de vacunación completa. Quedan cuatro semanas para que dé comienzo la edición del Grand Slam de Nueva York y todo gira sobre si, finalmente, 'Nole' estará presente y podrá optar así a ganar su 22º major, con el que empataría con el español Rafael Nadal.

