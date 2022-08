Futre, animado tras sufrir un infarto: "Me he llevado tarjeta amarilla, pero no me voy a llevar la roja" Twitter

El exinternacional portugués Paulo Futre dijo este lunes que le sacaron "tarjeta amarilla", después de ser hospitalizado por problemas cardiovasculares, pero aseguró que no va a ver la "roja" porque va a dejar de fumar.



"Lo que ha pasado es que me he llevado tarjeta amarilla, pero no me voy a llevar la tarjeta roja, porque voy a dejar de fumar. No tengo otra", aseguró la leyenda del Atlético de Madrid en un vídeo publicado en sus redes sociales, en el que aparece en la cama del hospital.



Futre, de 56 años, agradeció "todo el cariño" recibido en las últimas horas, tras conocerse la noticia sobre su estado de salud, y mandó "un millón de gracias y un abrazo".



El exjugador también dejó unas palabras a los aficionados del Atlético de Madrid: "Para los colchoneros, ya pedí un pijama con las rayas rojas y blancas, vamos a ver si me lo consiguen", dijo entre risas.

Precisamente el club rojiblanco le ha mandado un mensaje de ánimo al que fuera su jugador a través de las redes sociales: "Enviamos mucho ánimo y mucha fuerza a nuestra leyenda @PauloFutre. Te deseamos una pronta recuperación. Toda la familia atlética está contigo".

El también exfutbolista del Oporto fue hospitalizado en Barreiro -en la orilla sur del Tajo- el domingo tras sentirse mal después del funeral de su madre, y posteriormente fue trasladado al Hospital de Santa Maria, en Lisboa.

Amigos muito obrigado a todos por vuestro apoyo. Voy a seguir dando guerra, todavía quedan muchos partidos por jugar 💪 Um abraço forte pic.twitter.com/FP7DvU5gju — Paulo Futre (@PauloFutre) August 21, 2022



Aunque medios locales apuntaron en un primer momento que había sospechas de un derrame cerebral, después informaron de que el portugués sufrió un infarto y tuvo que ser sometido a un cateterismo.



Futre, 41 veces internacional con Portugal, jugó en la delantera del Atlético de Madrid en dos etapas, una entre 1987 y 1993 y otra en 1997 y tras retirarse también ejerció como director deportivo del club.

Mensajes de ánimo

La Federación portuguesa de fútbol también ha querido dedicarle unas palabras al legendario futbolista portugués, en las que se puede leer "¡Fuerza Futre, que te mejores pronto!".



También jugó en los tres "grandes" del fútbol portugués -Sporting, Oporto y Benfica-, en el Olympique de Marsella, el Reggiana, el Milan, el West Ham y el Yokohama Flügels.

El problema cardiaco de Futre ha recordado al que sufrió Iker Casillas en mayo de 2019. El ya exfutbolita se encontraba en Portugal entrenando con el Oporto cuando empezó a encontrarse mal.

Los médicos de los 'dragoes' se lo llevaron rápidamente al hosptial, donde se confirmó el infarto el arquero español. El exmadridista fue también sometido a un cateterismo al llegar al hospital y quedó fuera de peligro.

La diferencia entre ambos casos es la edad, a Casillas le sucedió con 37 años y en plena actividad deportiva, con 20 años menos casi que Futre y siendo una persona sana. Un caso extraño que acabó por retirar al portero definitivamente del fútbol de élite.

