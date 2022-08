Djokovic no podrá jugar en Montreal: se le cierran las puertas antes del US Open

A Djokovic se le agotan las oportunidades de jugar el US Open. El ATP de Montreal ha anunciado que el serbio no podrá jugar en Canadá debido a las políticas de vacunación del país, que son prácticamente las mismas que en Estados Unidos. Un varapalo para 'Nole', que venía de ganar en Wimbledon y pretendía igualar a Rafa Nadal en Grand Slam este 2022 (el español ganó el Abierto de Australia y Roland Garros).

Eso sí, el nombre de Novak Djokovic aparece en la lista de jugadores inscritos para el US Open. Esto no quiere decir que vaya a poder competir en el último Grand Slam del año. Y es que sin pauta completa de vacunación, el tenista serbio no podría entrar a Estados Unidos. Sin embargo, él mantiene la esperanza y está entrenando como si fuese a poder jugar el major (que se disputa entre el 29 de agosto y el 11 de septiembre).

"Me estoy preparando como si me permitieran competir, a la espera de saber si podré viajar a Estados Unidos", destacaba en su perfil de Instagram hace unos días. El ganador de 21 títulos de Grand Slam publicó un vídeo en el que se le puede ver en una de esas sesiones de entrenamiento de preparación para el US Open.

Djokovic, tras ganar Wimbledon. Efe

"Solo quería tomarme un momento y decirles a todos lo agradecido que estoy de ver tantos mensajes de apoyo y amor de todo el mundo en estos días. No me lo esperaba, y es por eso por lo que se siente tan alucinante. Solo quería decir GRACIAS", escribía 'Nole'.

"Se siente especial que las personas se conecten con mi carrera de tenis de una manera tan amorosa y solidaria y deseen que siga compitiendo. Me estoy preparando como si se me permitiera competir, mientras espero saber si hay espacio para viajar a Estados Unidos. ¡Dedos cruzados!", sentenciaba Djokovic.

Por el momento, la incógnita se mantiene. Se han llegado a producir recogidas de firmas para que pueda jugar el US Open. También algunos nombres importantes quieren que 'Nole' juegue. Pero haría falta un cambio en la política del país o la confirmación de una excepción para él. Algo que podría provocar un auténtico terremoto mediático, algo que intentaron evitar en Australia. De ahí su negativa a que pudiese jugar el primer Grand Slam del año.

Sin salida

Desde el US Open confirmaban días atrás a través de un comunicado que desde la organización del torneo se siguen las leyes del país. Si no puede entrar a territorio estadounidense sin su correspondiente pauta de vacunación completa, ni siquiera Djokovic podrá ingresar en Estados Unidos.

"El US Open no tiene un mandato de vacunación para los jugadores, respetará la posición del gobierno de los Estados Unidos con respecto a los viajes al país para ciudadanos no estadounidenses no vacunados", rezaba la nota de la organización del Grand Slam.

