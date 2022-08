"Si Nadal gana un Grand Slam más que Djokovic debería responder por lo que pasó en Australia"

Rafa Nadal, Novak Djokovic y Roger Federer compartirán pista de nuevo dentro de muy pocas semanas en la celebración de la Laver Cup. Será la primera vez que se junten para formar equipo. Además, lo harán también junto al cuarto grande, Andy Murray. Una oportunidad histórica para el universo de la raqueta.

Entre los tres está la batalla por ver quién termina siendo el mejor de la historia. Un debate sobre el que se ha hablado largo y tendido y que cuenta con opiniones para todos los gustos. El último en ofrecer la suya ha sido otra leyenda de este deporte como Ivan Lendl. El mítico jugador ha participado en una entrevista en la que ha dejado mensajes realmente llamativos.

En su charla con la televisión croata Nova TV, Lendl cree que el cetro del mejor de siempre está entre los tres y que la carrera por los Grand Slam va a marcar la diferencia. De momento, Rafa tiene 22, 'Nole' 21 y Roger 20. Esta temporada se ha roto esa igualada en un curso realmente extraño. Nadal ganó el 21 en Australia con la ausencia de Djokovic y Federer. Después ganó en Roland Garros con la lesión de Zverev. Y Djokovic ha ganado en Wimbledon con la lesión de Rafa.

Por si esto fuera poco, el US Open va camino de convertirse en una recreación de lo que pasó en Australia. Djokovic, al no estar vacunado, no puede entrar en Nueva York y por eso el torneo no contará con la presencia del serbio. Algo que para Ivan Lendl no es del todo justo en la carrera por ser el mejor de todos los tiempos.

Djokovic, Rafa Nadal y Federer ATP

"La historia por ser el mejor de la historia aún no ha terminado todavía. Terminará cuando Federer, Nadal y Djokovic digan adiós al tenis. En este momento Federer parece que está más alejado porque no ha jugado durante mucho tiempo y también porque es el más viejo. Es fascinante ver y seguir esta batalla no sólo para la gente del mundo del tenis, sino también para todos los espectadores y los aficionados".

Lendl teme disputas políticas

"Lo único que me preocupa un poco es que esta lucha se está viendo afectada por temas políticos en estos momentos por el tema de la vacunación. Solo espero que en los próximos 20 años no lo veamos con ese prisma, que no tengamos que decir quién es el más grande por culpa de los políticos".

Lendl empieza fuerte y ofrece su visión sobre lo que está sufriendo un Novak Djokovic que este año ha chocado más con las autoridades políticas y sanitarias que con sus rivales en la pista. La ausencia en Australia no solo le ha costado puntos, si no también tardar varios meses en volver a alzar el vuelo.

La leyenda del tenis asegura que si Rafa termina con un título más de Grand Slam que su gran rival, deberá dar explicaciones porque la diferencia podría estar en ese Abierto de Australia que Djokovic no pudo jugar. Aunque esa lista de torneos que han excluido al balcánico podría ascender a dos en pocas semanas.

Djokovic y Nadal se saludan tras el partido Reuters

"Si Djokovic termina como el tenista con más Grand Slam pese a esto, entonces creo que tendremos una respuesta. Y si Nadal gana un título más que Djokovic, creo que debería responder a la pregunta de la vacunación y el hecho de que Djokovic no pueda jugar. No creo que sea justo".

Lendl desea que el debate no quede manchado y marcado por esos problemas de Djokovic y por ello espera que la diferencia entre Djokovic y Nadal, sea a favor de quien sea, esté marcada por varios títulos de diferencia: "Me gustaría ver a alguien en la cima con dos, tres o cuatro Grand Slam de ventaja. Me da igual quien sea, no tengo un favorito. Es la única forma de responder a esa pregunta y no diciendo 'si este hombre hubiera podido jugar, habría sido diferente, tu récord no es tan bueno'. Eso no es justo".

