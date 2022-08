El US Open levanta el veto de Wimbledon a tenistas rusos y recaudará dinero para Ucrania con ellos

Un jugador de tenis ruso o bielorruso tendrá la oportunidad de volver a ganar un Grand Slam esta temporada. No tendrá que enmascararse bajo otra bandera como el caso de Elena Rybakina en Wimbledon. El US Open aceptará la participación de los tenistas del país que sigue con su invasión a Ucrania, pero lo hará con la intención de tender puentes desde el deporte. La organización del torneo prepara una exhibición con la que donarán dos millones de euros.

Allí esperan la participación tanto de rusos como de bielorrusos, para demostrar de alguna manera que están con sus compañeros ucranianos que sufren la represión provocada por las intenciones imperialistas de Vladimir Putin. Algunos de ellos como Andriy Rublev o Daria Kasatkina ya se han mostrado críticos con su país por esta operación militar, aunque ello les pueda suponer no regresar a su nación por el riesgo que existe incluso de ir a la cárcel.

Es por lo que otras como Victoria Azarenka todavía no han confirmado su presencia en esta exhibición, aunque Stacey Allaster, directora del US Open, aseguró que había mantenido una conversación con la bielorrusa y le dio "una respuesta rápida". El evento será el 24 de agosto, día de la Independencia de Ucrania, y se celebrará en las mismas instalaciones del Billie Jean King National Tennis Center. En todo momento la organización quiere proteger a los tenistas rusos y "no ejercer una presión indebida" sobre ellos.

Victoria Azarenka durante un torneo. Europa Press

La discusión sobre la presencia de tenistas rusos y bielorrusos comenzó prácticamente desde el mismo momento en el que estalló el conflicto. Si en el caso de Wimbledon el veto venía impulsado desde el gobierno británico, esa presión no existía. Es por lo que se llegó a la conclusión que la mejor forma de gestionar el problema era plantear la participación de los jugadores de forma que se involucren en generar fondos que ayuden a la población ucraniana.

Partiendo de la base de que quieren que los involucrados en la polémica hagan lo que puedan para ayudar, la implicación de una tenista como Azarenka tendría muchas implicaciones. Seguramente supondría que se rompan de forma definitiva las relaciones entre Aleksandr Lukashenko y ella, pudiendo llegar al punto de no poder regresar a no poder regresar a su país. Cabe recordar que estos profesionales tienen familia en sus naciones que también se podría ver afectada por cualquier decisión que tomen.

[El deporte ruso se harta de los vetos: "En 7 años no estuve en 4 competiciones sin nada en mi contra"]

Por ahora ha mostrado una agria oposición al veto que le impidió participar en Wimbledon. Azarenka expresó en palabras para Tennis.com que este torneo era "una gran oportunidad para mostrar cómo se puede tender puentes desde el deporte". "Aún podemos demostrarlo", sentenció. La exnúmero 1 del mundo siempre ha estado muy involucrada en aspectos sociales después de ser miembro del Consejo de Jugadores de la WTA.

USTA, los organizadores del US Open, donarán como mínimo dos millones de dólares al Ukraine Crisis Relief Fund de la plataforma GlobalGiving. Entre sus planes también está recaudar más dinero mediante las retransmisiones y la web del torneo. El compromiso de los jugadores del circuito masculino y femenino es tal que han confirmado su presencia en la exhibición los españoles Rafa Nadal y Carlos Alcaraz, así como otras estrellas como Matteo Berrettini o Iwa Swiatek.

Más donaciones

Todo el dinero extra que se recaude irá a parar a Tennis Plays for Peace, una iniciativa en la que se unen los estamentos que rigen este deporte y que ya ha generado más de un millón de dólares. Esta plataforma trata de ayudar también a los jugadores de tenis ucranianos que se vean afectados por las consecuencias de la guerra reservando hasta más de medio millón de dólares para ayudarles por medio de subvenciones y préstamos.

La USTA espera la implicación de los tenistas rusos y bielorrusos en esta medida, pero en cualquier caso anuncia que van "a respetar y apoyar la decisión de cualquier jugador" porque no quieren "ejercer una presión indebida sobre ningún profesional". También quieren que participen los ucranianos que estén en Nueva York durante esos días, a pesar de que muchos ellos han criticado la medida de que no se haya vetado de forma completa a sus compañeros de profesión rusos y bielorrusos.

Medvedev, con el título de campeón del US Open. Jason Szenes EFE

Wimbledon abrió una polémica tras establecer su veto y el US Open no quiso participar de ello. El peligro de que haya un precedente de prohibiciones de participación por el lugar de nacimiento no tendrá continuación en Estados Unidos. Lew Sheer, director ejecutivo de la USTA, explicó que "no se debe responsabilizar a un deportista por las acciones y decisiones de sus gobiernos". Para la organización no fue relevante que la ATP y la WTA decidieran no dar puntos en el abierto británico por tomar esta decisión.

Quien no podrá participar en esta exhibición con la que se planea obtener fondos en favor de Ucrania es Novak Djokovic. Esta postura aperturista de Estados Unidos con rusos y bielorrusos colisiona con el hecho de que el tenista serbio no pueda entrar en territorio norteamericano por su condición de no vacunado contra la Covid-19. Sin embargo, un tenista estadounidense como Tennys Sandgren que tampoco lo está sí podrá participar en el US Open.

Guerra Rusia -Ucrania

Sigue los temas que te interesan