Kyrgios: "En Wimbledon hubiera ganado a cualquiera que no hubiera sido Djokovic"

El último Wimbledon dejó, de nuevo, a un resplandeciente Novak Djokovic que se coronó por séptima vez en la hierba londinense. En esa final se enfrentó a un sorprendente Nick Kyrgios, que nunca había llegado tan lejos en el cuadro individual. El australiano, eso sí, tendría que haber jugado las semifinales contra Rafa Nadal, pero el español se retiró por lesión y Kyrgios no tuvo que jugar la semifinal.

Ahora, el australiano ha analizado su participación en el All England Club en un espacio de preguntas y respuestas que recogen news.com, sportskeeda.com y Punto de Break:

"Para ser honesto, creo que hice un partido impresionante, y más para ser mi primera final de Grand Slam. Es probable que la próxima vez que me encuentre en disposición de ganar un título de ese nivel procure controlar algo más mis emociones, pero realmente sé que hice un partido espectacular. Considero que, atendiendo a cómo saqué y a cómo jugué, hubiera ganado la final a cualquier rival que no fuera Novak Djokovic".

Kyrgios siempre ha sido uno de los jugadores con más talento y a la vez uno de los más polémicos del circuito, tanto por sus enganchones con rivales como con aficionados y árbitros:

"La gente que me critica no es consciente de todo lo que he pasado, de cómo he sufrido a lo largo de mi vida. Tengo la sensación de que la mayoría de personas confunden la gran confianza en mí mismo que tengo, con arrogancia".

También ha resaltado la importancia de su actual pareja, Costeen Hatzi, en el indudable cambio en su mentalidad sobre la pista: "En el pasado, me tiraba horas pegado al móvil después de cada encuentro, no hacía más que mirar lo que la gente opinaba sobre mí, así como vídeos de mis partidos. Gracias a ella siento que ahora puedo desconectar completamente del tenis y pasar tiempo de calidad, relajado".

"Puedo desligar el tenis de mi vida personal, cenar, pasear juntos y disfrutar, sin pensar en el deporte. Cuando ambas personas están enamoradas y comprometidas, todo es más sencillo. He tenido relaciones en las que yo tiraba del carro y era difícil estar alejados. Que Costeen viaje conmigo es una bendición para mi carrera", ha añadido Kyrgios, que ha mostrado su lado más humano justo ahora, cuando ha conseguido una participación de lo más destacada en un gran torneo.

El US Open, próximo reto

El australiano, que ya ha asomado la cabeza en las rondas finales de un Grand Slam, tendrá la oportunidad de volver a probar su mejor nivel en apenas unas semanas cuando dé comienzo el último 'grande' de la temporada, el US Open.

Pero no será fácil, se espera que, salvo Zverev, que se recupera de una grave lesión de tobillo, todos los grandes estén allí. Mención aparte merece el caso de Novak Djokovic. El serbio sigue sin vacunarse y, en un principio, no tiene permiso para entrar en Estados Unidos, habrá que ver si en las próximas semanas consigue una exención médica que le permita jugar en la pista neoyorquina.

