Djokovic - Kyrgios, dos villanos a por Wimbledon: una racha invencible frente al tenista rebelde

La enemistad entre Novak Djokovic y Nick Kyrgios pasó a mejor vida de un tiempo a esta parte. Y cuando más amigos son, ambos se tienen que medir en un escenario soñado: la final de Wimbledon (15:00 horas). El campeón que busca su 21 Grand Slam contra el aspirante que quiere su primero.

Difícil averiguar quién es el héroe de esta película. Tanto Djokovic como Kyrgios se desenvuelven mejor en el papel de 'malos'. Uno manda besitos irónicos a la grada y el otro escupe a algún aficionado. Ambas escenas se han dado en estas dos semanas de tenis en el All England Club londinense.

El favorito es Djokovic, que se alzó con la corona de Wimbledon en las tres últimas ediciones -en 2020 se canceló el torneo-, pero que nadie dé por muerto a Kyrgios antes de tiempo. "Me considero top-5 o top-10 del mundo en hierba", decía Nick en la previa del torneo y, además, se crece cuando tiene a un gigante enfrente.

Hay mucho en juego para los dos finalistas de Wimbledon. Para Djokovic es la oportunidad de poner fin a la pesadilla que inició con su deportación de Australia o incluso antes, con la derrota en la final del US Open 2021. Le ha costado levantar cabeza a Nole, que durante meses apareció más en los periódicos por su postura antivacunas en la pandemia de la Covid que por su tenis.

Djokovic ha vuelto a su normalidad y ha afilado sus garras, aunque durante el torneo no se haya mostrado especialmente peligroso. Pero busca su cuarto Wimbledon seguido -que sería el séptimo en su carrera- y ponerse a un Grand Slam de Rafa Nadal (22), ganador del Abierto de Australia y el Roland Garros de este año.

Djokovic: ganar como necesidad

La cuenta de 'grandes' de Djokovic no se mueve desde hace un año, justo el último Wimbledon. Perdió la oportunidad de ser él quien rompiera el empate a 20 histórico del Big Three y le ha tocado ver a Nadal tomar distancia. Además, a priori será el último Grand Slam que juegue en 2022 por las restricciones de entrada a Estados Unidos -que no le dejarían jugar en Nueva York (US Open) si no está vacunado-.

Convertir la presión en hambre es el mejor arma de Nole contra Kyrgios. Eso y la confianza que da arrastrar una racha de 27 victorias seguidas sobre la hierba de Wimbledon. El último que le ganó aquí fue Thomas Berdych, en 2017, en un partido del que el serbio se retiró. Tres títulos y más de dos decenas de víctimas detrás, Djokovic va a por más.

En el otro lado está un Kyrgios que, a sus 27 años, pensaba que el tren de ganar un Grand Slam individualmente ya había pasado para él. El cambio mental dado este año ha sido clave y es que hay que recordar que ya ganó el título de dobles del Abierto de Australia, formando pareja con su compatriota Thanasi Kokkinakis. Al otro australiano, por cierto, le ganó Djokovic en su camino a la final de Wimbledon.

Pero Kyrgios es mucho más que un incendiario como habitualmente se le retrata. Sino no habría sido capaz de ganar a los tres integrantes del Big Three la primera vez que se enfrentó a ellos. En el total, ha vencido en un tercio de las veces que se ha medido a Djokovic, Nadal y Federer. En el caso del serbio, incluso, está invicto con un historial de 2-0 a su favor. Ante Rafa y ante Roger es negativo: 3-6 y 1-6, respectivamente.

Kyrgios: el descenso a los infiernos

Han pasado ocho años desde que Kyrgios se presentará al mundo. Fue también en Wimbledon, por lo que el vínculo que tiene con este torneo es especial. Con 19 años eliminaba a Rafa Nadal del décano de los campenatos, pero ha tenido que esperar demasiado tiempo para tirar abajo la barrera de los cuartos de final.

Entremedias ha protagonizado polémicas y escándalos de todos los tipos y contra todos. Tanta agitación casi acabó con él, invadido por pensamientos suicidas y abusando de las drogas y el alcohol. Como resultado de ese cocktail no podía salir nada bueno para el tenis, y la caída de Kyrgios le llevó a retroceder por debajo del Top 100 de la ATP. En su palmarés solo trees ATP 500 y tres ATP 250.

La relación entre ambos

Las dos veces que Kyrgios y Djokovic se enfrentaron -con victoria en ambas ocasiones para el australiano- tuvieron lugar en 2017, en Acapulco y en Indian Wells. El calor pasó factura al serbio, que estaba también en el momento más bajo de su carrera. Desde entonces no se han vuelto a medir en una pista de tenis, pero sí cruzaron más que palabras de un lado al otro.

Todo cambió en su relación este año. "Ahora tenemos una especie de 'bromance'", explicaba Kyrgios entre risas, tras acceder a la final de Wimbledon por la baja de Nadal.

Novak Djokovic, antes de su reunión con funcionarios de Inmigración en Melbourne Reuters

"Es raro. Creo que todo el mundo sabía que no nos llevamos bien durante mucho tiempo. Creo que era sano para el deporte, porque cada vez que jugábamos junto había mucha expectación. Era interesante para la prensa y para los aficionados", añadía el australiano.

Djokovic, tras vencer a Cameron Norrie en semis, completaría el mensaje de Kyrgios dando la razón de ese giro brusco entre ambos: "Nick fue uno de los pocos tenistas que me apoyó en Australia. Siempre lo voy a apreciar y le respeto por ello". Mejores amigos, si se puede decir así, y villanos. Cara a cara por el título de Wimbledon.

