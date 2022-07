Taylor Fritz da ejemplo tras el abandono de Rafa Nadal en Wimbledon: "No quiero limosnas"

El abandono de Rafa Nadal en Wimbledon creó una corriente en redes sociales que pedía la entrada de Taylor Fritz en semifinales. Una medida a lo lucky loser, ya que el tenista americano fue el último al que venció el español en el torneo del All England Club. Pero ni el propio reglamento se plantea este escenario ni tampoco el propio el tenista implicado.

Fritz fue sincero consigo mismo. Viendo los mensajes que le llegaban tras la retirada de Nadal del Grand Slam, salió a escena para declarar que no quiere "limosnas". Tiene claro que en el momento en el que fue derrotado por Rafa dejó de merecer un billete para las semis contra Nick Kyrgios. Da la razón al reglamento para pesar de sus seguidores.

"No busco limosnas", dijo Fritz en Instagram. "Si no pude ganarle en la pista, no merezco estar en semifinales. Así de simple", añadió. Un mensaje tan breve como contundente para acabar con la petición de sus propios fans.

[Taylor Fritz, cuando Nadal te lleva al borde de las lágrimas: "Hizo cosas que muchos no podrían"]

Decir que los mensajes de los seguidores están justificados por lo que ocurre antes de arrancar el torneo. En ese caso, si un tenista se cae del cuadro por lesión u otro motivo, el torneo da paso a uno de los jugadores caído en las rondas previas. Pero cuando todo ha iniciado, la solución a una baja por lesión es dar paso directo al que iba a ser su rival a la siguiente ronda.

Kyrgios, a la final

El beneficiado, en este caso, es Nick Kyrgios. El tenista australiano jugará en la presente edición de Wimbledon su primera final de Grand Slam. Lo hace cuando hasta ahora lo máximo que había llegado en uno de los grandes torneos era hasta cuartos de final (Abierto de Australia 2015).

Kyrgios, que espera al partido que enfrenta a Novak Djokovic y Cameron Norrie para conocer su rival, deseó una pronta recuperación al español y dijo que todo el mundo espera verle de vuelta pronto.

Kyrgios, que tendría que haberse enfrentado a Nadal en semifinales este viernes, publicó un mensaje de apoyo al español en redes sociales. "Diferentes jugadores, diferentes personalidades. Espero que te recuperes bien, todos esperamos verte de nuevo sano. Hasta la próxima vez", dijo el tenista de Camberra, que acompañó el texto con una imagen dándose la mano con Nadal.

Sigue los temas que te interesan