La ATP acaba con la norma de la discordia en el tenis

El tenis permitirá una acción que había provocado un cisma entre los profesionales y los entrenadores. La ATP ha cedido con el famoso coaching, que no será sancionado durante la segunda mitad de la temporada (una vez termine la temporada de hierba). Algo que se permitía en parte en la WTA llega al cuadro masculino con un período de prueba que comenzará el 11 de julio de 2022 y durará, en principio, hasta final de año. Los técnicos podrán hablar desde la grada bajo algunas condiciones.

La ATP ha establecido que los entrenadores deberán estar sentados en el asiento que la organización les ha designado, no podrán interrumpir el juego ni generar perjuicio al rival, solo podrán hablar con sus jugadores en el mismo lado de la pista, el no verbal estará permitido siempre, consistirá en frases breves o palabras cortas y no se permitirán conversaciones largas. Esto ya se había probado en ediciones de las finales de la NextGen.

A final de temporada habrá una reunión donde la ATP estudiará si la experiencia ha sido positiva o si no tiene continuidad en 2023. El objetivo es garantizar el mayor beneficio a los jugadores y los aficionados, sin olvidarnos del espectáculo y el interés que puede tener desde fuera escuchar a los profesionales hablando de táctica. Los códigos ocultos entre entrenadores y jugadores para dar y recibir instrucciones pasarán a mejor vida. Habrá que ver si Daniil Medvedev sigue mandando a su entrenador fuera de la pista.

Carlos Alcaraz, junto a Juan Carlos Ferrero y Antonio Martínez Cascales. IMAGEN CEDIDA

Se verá el coaching en los partidos de fase previa y también en los cuadros finales de todo el circuito, pero también del último Grand Slam del año y las Finales de la ATP. Esto permitirá a los entrenadores contactar con sus pupilos sin moverse de su asiento, los cuales estarán designados de manera oficial antes de cada encuentro. Hace varias temporadas la WTA ya estableció que durante algunos cambios de lado las jugadoras pudieran también recibir instrucciones. Ahora se moverán bajo las mismas reglas.

Esta práctica estaba vetada a lo largo de toda la historia del tenis, pero los jugadores y los entrenadores se las ingeniaban para mantener algún tipo de contacto. Se podía ver a los tenistas gritando a la grada, mirando hacia la posición de sus técnicos, poniéndose o quitándose las gafas o cualquier otro elemento de sus vestimentas. Ha estado en todo momento en discusión las ventajas y los perjuicios de que haya conversaciones entre los protagonistas del juego.

La ATP explica que intenta "incrementar los momentos de intriga y cercanía para mejorar la experiencia de los espectadores". Es una forma de hacer partícipe a la persona que está al otro lado de la pantalla sobre lo que sucede en la pista. Son recurrentes en otros deportes los mensajes que explican las órdenes que les dan sus equipos a los profesionales. La Fórmula 1, MotoGP, el baloncesto o hasta el mismo fútbol.

En cualquier caso, estarán previstas penalizaciones y multas en caso de abuso. El tenis era uno es de los pocos deportes que existen, en los que el entrenador no podía dirigirse durante el partido a su jugador. En casi todos, el técnico ocupa un espacio, cerca del terreno de juego, desde el que se puede dirigir a los profesionales. Ahora podrán acercarse un poco a esta situación.

