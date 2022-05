Djokovic estalla por la situación de Wimbledon: "Me quedo sin la opción de defender 4.000 puntos"

Novak Djokovic no está teniendo una temporada especialmente tranquila. El jugador serbio arrancó el curso envuelto en una gran polémica con la dirección del Abierto de Australia por el hecho de no querer vacunarse y ha estado arrastrando su inactividad durante meses. Ahora que ha empezado a coger vuelo en tierra batida, le han salpicado los problemas que está padeciendo el Grand Slam de Wimbledon.

El torneo británico decidió vetar la llegada de tenistas rusos y bielorrusos. Una decisión a la que se sumaron otros torneos del circuito masculino y femenino como Queen's o Eastbourne. Esto provocó el enfado de la ATP y de la WTA, que decidieron responder dejando al certamen británico sin repartir puntos este curso.

Así pues, será un torneo que pierda buena parte de su emoción. Algunos jugadores como Naomi Osaka lo han definido como un evento de exhibición más que una competición con la grandeza que siempre ha tenido el Grand Slam del All England Club. Este ha pasado de ser el evento más respetado y admirado del calendario tenístico a ser el gran señalado.

Vista exterior de las instalaciones del All England Club de Londres donde se disputa Wimbledon Europa Press

Sin embargo, la polémica decisión que más daño ha hecho a los tenistas, y en especial a Novak Djokovic, número uno del mundo, es que la ATP y la WTA también han decidido retirar los puntos que Wimbledon repartió el año pasado. De esta forma, el serbio no solo no podrá ganar 2.000 puntos más este curso, sino que pierde los 2.000 ganados en 2021. Un despropósito para su clasificación que le harán perder el número uno del mundo en favor de Daniil Medvedev, quien lleva varias semanas parado por una lesión.

Tanto será el daño que sufrirá el jugador balcánico que incluso va a ceder también el número dos del mundo a Alexander Zverev. Así pues, se verá en el tercer cajón del ranking ATP por primera vez en muchísimos años. Una situación que tiene preocupado y enfadado al serbio, quien no ha podido evitar estallar por esta situación mientras se encuentra disputando el torneo de Roland Garros.

El enfado de Djokovic

"Este año me quedo sin la opción de defender 4.000 puntos, claro que en el plano personal me afecta. Pero los jugadores teníamos que estar unidos y mostrarle al torneo que se ha equivocado con su decisión y que iba a haber consecuencias por ello. La dirección tenía diferentes recomendaciones sobre la mesa por parte del Gobierno inglés y tomaron esta".

Djokovic, en Roma EFE

"No hablaron ni con la ATP ni con los jugadores en el momento de tomar la decisión. Había una idea sobre que los jugadores rusos, bielorrusos y ucranianos jugaran una exhibición allí y donaran el dinero a los afectados de la guerra y no se consideró. Eso no quiere decir que para mí Wimbledon no siga siendo Wimbledon".

Una reflexión muy importante por parte de un Djokovic que ha sido uno de los principales perjudicados con todo lo que ha sucedido en las últimas semanas en torno al tercer grande la temporada. No obstante, 'Nole' quiere centrarse ahora en su asalto a la corona de París, donde también defiende los 2.000 puntos ganados el pasado curso.

