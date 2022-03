Naomi Osaka responde a Stefanos Tsitsipas: "Un hombre está hablando sobre nuestro deporte..."

El tenis se ha convertido en una fuente de polémica continua. Una de las más famosas en los últimos tiempos ha sido comenzada por Stefanos Tsitsipas. El griego señaló públicamente que si las tenistas querían ganar lo mismo que ellos, deberían empezar a jugar a cinco sets y no a tres. A él le ha contestado ahora Naomi Osaka.

"Si ganan lo mismo, quizás deberían jugar también al mejor de cinco sets", dijo Tsitsipas ante los medios de comunicación. Las jugadoras de la WTA no han dudado en responderle. Pliskova ya ironizó con sus palabras, calificándole como "gran cerebro, listo e iluminado". Todo ello con una lista de emoticonos.

Aunque ha sido Naomi Osaka la más contundente, por el momento. La japonesa le ha contestado durante Miami Open 2022: "Si quiere que mis partidos sean más largos yo quiero que los suyos también lo sean". La tenista parece así que no se toma muy en serio lo dicho por Stefanos Tsitsipas.

Naomi Osaka, en el Miami Open 2022 Reuters

"Si cambiáramos el formato lo haría también la manera de entrenar y creo que tardaría mucho tiempo en entrar en vigor en el circuito. Un hombre está hablando sobre nuestro deporte por lo que no creo que su idea se vaya a considerar", ha asegurado la tenista japonesa.

Nueva Osaka

Después del golpe anímico sufrido en Indian Wells, Naomi Osaka ha puesto los medios a su alcance para revertir la dinámica en la que estaba metida de lleno. Ansiedad y depresión. Dos enfermedades de salud mental que le han ido alejando de la élite y le han llevado en ocasiones al límite.

La nipona cayó eliminada en el Masters 1000 de California después de escuchar cómo un aficionado le insultaba: "¡Naomi, apestas!". Esto le llevó a desconectar y acabar perdiendo por 6-0 y 6-4 ante la rusa Veronika Kudermetova. A partir de ahí, decidió comenzar a ver a un terapeuta. Y, por el momento, ya empieza a ver resultados satisfactorios.

"Mi hermana parecía muy preocupada por mí. No sé si puedo decir esto, pero finalmente comencé a ver a un terapeuta después de Indian Wells", afirmó Osaka ya durante el Abierto de Miami. "Aquello me sacó de mi elemento. Siento que estoy preparado para algo así ahora. Me estuve preparando antes del partido porque es algo que podría suceder. Solo necesitaba cambiar mi forma de pensar", aseguró la tenista.

[Más información - Stefanos Tsitsipas, contra la igualdad en el tenis femenino: mismos premios, distintas normas]

Sigue los temas que te interesan