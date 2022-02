Rafa Nadal ve por fin la luz: "Juego sin limitaciones y eso no lo he podido hacer en el último año y medio"

Rafa Nadal venció a Daniil Medvedev por segunda vez esta temporada y ya está en otra final. El tenista español sigue con su ritmo triunfal en un 2022 en el que todavía no conoce la derrota. Después de ganar un torneo previo de preparación al Abierto de Australia y de levantar el primer grande del curso, ahora va a por el torneo de Acapulco.

El jugador balear se medirá en la gran final a Norrie, un rival mucho más asequible que el ruso con quien ha disputado lo que ha sido calificado como una final anticipada. Su doble 6-3 marca el buen estado de forma que vive y las sensaciones de plenitud física que también demostrando. Su lesión en el pie no ha quedado olvidada, pero sí parece le ha dado una tregua. Así analizó Rafa su actuación tras el partido.

Otra vez contra Medvedev

"Cada partido es distinto y las condiciones aquí son diferentes a las de Australia. El segundo set ha sido muy emocionante. Creo que ha habido puntos increíbles. En el primer set, creo que él ha intentado jugar más agresivo de lo habitual y yo he estado bien porque he cometido muy pocos errores. He jugado bien tácticamente y mi saque funcionó bien. Ha sido el día en que ha funcionado mejor de todo el torneo".

"A partir de que le he hecho el 'break' en el segundo set su nivel ha aumentado muchísimo. Se ha puesto a jugar agresivo sin cometer errores, cambiando las direcciones, jugando con dejadas, sacando bien... Y he salvado 11 bolas de 'break' en dos juegos con lo cual ya es una lotería. Ha habido puntos increíbles. Más que errores suyos, los 'breaks' que he salvado, he jugado muy bien. Ha sido un momento de mucho nivel tenístico y pude escaparme".

Rafa Nadal gana a Medvedev en Acapulco EFE

Una victoria de prestigio

"He jugado contra un rival que es el número uno y en la superficie que más le gusta. Es cierto que aquí en Acapulco el bote es más alegre y eso me favorece más a mí. Es una victoria de mucho nivel que me ayuda y que confirma que las cosas están yendo de una manera muy positiva. Clasificarme para la final de Acapulco significa mucho por lo que muy feliz".

Nadal sigue su progreso

"Estar en la final, después de Australia, en unas condiciones diferentes, y manteniendo la ilusión y concentración, significa que mentalmente estoy bien. Es momento de descansar porque me viene Norrie que ganó la semana pasada un torneo".

Cómo está la lesión

"Como sabéis, tengo un problema que no tiene mucha solución. A veces tengo días un poco mejores y a veces otros peores. Pero eso es parte de mi día a día. Lo más positivo es que lo estoy pudiendo manejar. Días con un poquito más de dolor, días con menos. Para mí lo más importante, más allá de que me duela o no, es que puedo jugar sin limitaciones y es lo que no podía hacer el último año y medio".

Rafa Nadal, en el ATP de Acapulco EFE

"La mayoría de momentos jugaba con demasiado dolor y demasiados problemas. Se me hacía muy difícil competir así. Ahora me siento liberado porque en los partidos que he jugado el pie no ha sido un problema para competir. Eso para mí es una energía increíble".

"Disfruto de cada día que el pie me permite jugar con libertad y a partir de ello aprovechar el máximo para dar todo lo que tengo e intentar conseguir los mejores resultados posibles y disfrutar de ambiente como el de esta noche que son increíbles. Estar aquí simplemente jugando es un regalo que valoro muchísimo. Estoy agradecido a la vida por todas las oportunidades y experiencias que gracias al tenis estoy viviendo y he podido vivir durante tantos años".

