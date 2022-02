Montecarlo acorrala a Djokovic: no podrá jugar sin vacunar pese a tener allí su residencia

Novak Djokovic tampoco podrá jugar en el Masters 1.000 de Montecarlo si no está vacunado contra la Covid. El tenista serbio ya fue expulsado del Open de Australia por esta misma razón y el torneo monegasco ha confirmado que establecerá la misma normativa que tiene Francia. El dato llamativo de la situación es que Djokovic tiene la residencia fijada en Monaco.

El número uno del mundo reside legalmente en territorio monegasco. Pese a ello, esa razón no le sirve para incumplir la normativa. La organización del torneo ya ha adelantado que como en Francia deberán estar vacunados. Una decisión que nuevamente mete presión a un Djokovic cuyo futuro en el circuito sigue en el aire.

"Si está en regla respecto a las condiciones sanitarias exigidas por el Gobierno francés estaremos encantados de recibirle", ha indicado desde el Masters 1.000 de Montecarlo. "Tiene que estar en regla. De momento, que yo sepa, no está vacunado", ha asegurado el director Zeljko Franulovic.

Novak Djokovic, en Acapulco. ATP Tour

Djokovic, por lo tanto, no podrá competir si no varía su situación sanitaria. "Para entrar en Francia la primera regla es estar vacunado. El protocolo ATP ofrece también la posibilidad de entregar un certificado de contagio un mes antes del inicio de la competición". Sin embargo, como sucedió en el Open de Australia, esa opción no valdría a Novak Djokovic.

El serbio supuestamente se contagió el 16 de diciembre. Esa es la fecha que oficialmente han confirmado en el equipo del tenista. Sin embargo, cabe recordar que se le vio en diferentes imágenes públicas días después sin cumplir ninguna medida sanitaria. Además, diferentes medios internacionales han publicado que Djokovic mintió en su positivo y que hay serias dudas sobre ese presunto contagio.

En cualquiera de los casos, la exención médica no bastaría a Novak Djokovic para jugar en Montecarlo salvo que vuelva a contagiarse y presente las pruebas médicas pertinentes. El torneo monegasco se celebrará entre el 10 y 17 de abril. Hasta entonces, el número uno del mundo tiene tiempo para aclarar su situación.

Sin vacuna no hay títulos

La encrucijada en la que se encuentra Djokovic tras su expulsión del Open de Australia tiene fácil solución. Si se vacuna, el serbio volverá a ser completamente libre para competir en todos los torneos. Si no lo hace, deberá conformarse con campeonatos de medio nivel donde la vacuna no sea obligatoria. La única gran excepción que se conoce hasta ahora sería Madrid, pues la normativa española no fija la vacuna como obligatoria.

Una presión que llega en un año clave para ser el mejor de la historia. Rafa Nadal es actualmente el tenista con más Grand Slams gracias al número 21 ganado en Australia. Djokovic y Roger Federer son quienes pelean por arrebatarle dicho puesto. El serbio, si no modifica su situación sanitaria, tendrá muy complicado darle la vuelta a la clasificación general. Roland Garros, cabe recordar, también obliga a que sus participantes estén vacunados con pauta completa.

[Más información - "Creo que Djokovic tiene la sangre hirviendo tras la victoria de Rafa Nadal en el Abierto de Australia"]

Sigue los temas que te interesan