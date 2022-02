Rafa Nadal: "No me gusta la palabra fracaso, eso es no intentarlo"

Rafa Nadal ha participado en el coloquio 'Lo importante, la salud' -emitido por YouTube y organizado por Cantabria Labs-, este martes. El español viene de conquistar el Open de Australia, convirtiéndose así en el tenista masculino que más Grand Slam ha ganado a lo largo de toda la historia.

Además de Rafa Nadal, participaron en el coloquio Ángel Ruiz-Cotorro, su médico; Álvaro González Cantero, dermatólogo; Mario Alonso, cirujano; y Melchor Álvarez, jefe de Medicina Interna del Hospital Príncipe de Asturias.

El tenista balear dejó claro que no conseguir un objetivo no significa firmar un fracaso: "No me gusta la palabra fracaso, eso es no intentarlo". Tampoco considera que "la perfección dé un rendimiento mejor". "Hay intangibles que uno también necesita para alcanzar la tranquilidad y la felicidad para competir y afrontar lo que toque", afirmó el mejor deportista español de todos los tiempos.

Rafa Nadal, durante un evento en su academia junto al trofeo del Open de Australia EFE

Así llegó al momento de dar las claves del porqué sigue jugando al más alto nivel pese a sus lesiones, dolencias y la edad: "Normalmente he tolerado tanto el éxito como el fracaso de una manera similar". "Los deportistas, antes que nada, somos personas normales y corrientes. Hay mañanas en las que cuesta más ir a trabajar. La gente que triunfa y que tiene una continuidad en el éxito es porque tiene la actitud necesaria", agregó Nadal.

Dar tu máximo

Para Rafa Nadal es de vital importancia dar el máximo, independientemente de cuál sea este en cada ocasión: "No todos los días se puede dar el máximo, pero si el cuerpo permite dar el 60 por ciento, hay que dar el 60 por ciento". "El riesgo real es la forma en la que se toleran los momentos malos", continuó el tenista.

"Es importante tener la humildad interna real para aceptar que las cosas no siempre van a ir bien. A partir de ahí uno tolera mejor los momentos malos y encara mejor el futuro", subrayó un Rafa Nadal que aseguró que en el pasado era "un desastre" en temas relacionados con la nutrición. "A medida que avanzas tienes que ir regulando, lo que también ha sido un esfuerzo", apuntó.

¿Metódico?

"Cada uno tiene que encontrar su manera de concentrarse. No hay fórmula absoluta. Te lo dice alguien que tiene muchos rituales para ello. Me gustaría no tenerlos, no me escondo, pero el tenis es un deporte tan agresivo mentalmente que cualquier cosa externa te pude distraer. Siempre lo hago y no siempre lo consigo. Pero me funciona y me hacen estar focalizado mientras compito. Me siento más seguro de mí mismo", confesó el balear.

"No he sido una persona obsesiva en el cuidado general ni en nada. En lo único en lo que he sido muy constante ha sido en la intensidad en el trabajo. Cuando estoy entrenando, normalmente, me esfuerzo al máximo", añadió Rafa Nadal. El tenista aseguró que no ha hecho "grandes sacrificios" porque lo que ha hecho, lo ha hecho porque ha querido. Así las cosas, se mostró partidario de "combinar salud con darse placeres".

