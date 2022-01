Las reacciones a la deportación de Djokovic: "La mayor vergüenza en la historia del deporte"

Novak Djokovic ha perdido el caso y deberá asumir las consecuencias de haber ingresado en Australia sin la pauta de vacunación de la Covid-19. Además de que el tenista serbio mintió en el formulario de ingreso para entrar en el país. El Tribunal Federal de Melbourne así lo ha decidido este domingo a través de una sentencia por la que el número 1 de la ATP será deportado.

La primera reacción a la cancelación del visado del deportista y al adiós a sus opciones de revalidar el título en el Open de Australia llegó de parte del propio 'Nole': "Estoy extremadamente decepcionado con el fallo del Tribunal de desestimar mi solicitud de revisión judicial de la decisión del ministro de cancelar mi visa, lo que significa que no puedo quedarme en Australia y participar en el Open de Australia".

"Respeto el fallo de la Corte y cooperaré con las autoridades pertinentes en relación con mi salida del país. Me incomoda que el enfoque de las últimas semanas haya estado en mí y espero que ahora todos podamos concentrarnos en el juego y el torneo que amo", agregó Novak Djokovic.

Más duros se han mostrado en Serbia, país del tenista. El medio Telegraf abre con la "escandalosa decisión de la corte: a Novak lo echan definitivamente de Australia", mientras que Kurir habla de "la mayor vergüenza en la historia del deporte". Y no solo allí, algunos tenistas ya se han posicionado del lado de Djokovic después de conocerse la sentencia.

Alize Cornet ha utilizado sus redes sociales para apoyar a Novak Djokovic. "Sé que es difícil juzgar la situación, pero también sé que Novak siempre es el primero en levantarse por los jugadores y ahora ninguno de nosotros se ha levantado por él. Fuerza Nole. Y, por favor, gente, no me llaméis antivacunas", ha escrito la tenista francesa. Más 'gráfico' fue Nick Kyrgios en Twitter.

El también tenista Vasek Pospisil también utilizó las redes para defender a su compañero de profesión: "Novak nunca habría ido a Australia si el gobierno no le hubiera otorgado una exención para ingresar al país (que sí recibió; de ahí el fallo inicial del juez Kelly). Se habría saltado el Abierto de Australia y habría estado en casa con su familia y nadie estaría hablando de este lío. Había una agenda política en juego aquí con las próximas elecciones que no podía ser más obvia. Esto no es su culpa. No entró por la fuerza en el país y no 'hizo sus propias reglas'".

Otro que se ha posicionado del lado del serbio es Reilly Opelka: "Lo que no fue tan difícil para Novak fue permanecer en la cancha de práctica durante una hora extra en 2008 en el Masters de Cincinnati para firmar TODAS las pelotas de los niños. Yo siendo uno de ellos. También ha hecho muchas cosas buenas por el deporte, ya sabes".

Aplauso de Australia

Djokovic no está solo y así lo demuestran reacciones como las anteriores, entre ellas varias del propio circuito del tenis. Sin embargo, desde Australia sí que celebran la decisión de cancelarle el visado al serbio. Alex Hawke, ministro de Inmigración australiano, ha asegurado que está satisfecho: "Acojo con satisfacción la decisión unánime adoptada hoy por el Pleno del Tribunal Federal de Australia, que confirma mi decisión de ejercer la facultad que me confiere la Ley de Migración de cancelar el visado del Sr. Novak Djokovic en aras del interés público".

"Las sólidas políticas de protección fronteriza de Australia nos han mantenido a salvo durante la pandemia, dando como resultado una de las tasas de mortalidad más bajas, las recuperaciones económicas más sólidas y las tasas de vacunación más altas del mundo. Los australianos han hecho grandes sacrificios para llegar a este punto y el Gobierno de Morrison está firmemente comprometido a proteger esta posición, tal y como espera el pueblo australiano", ha agregado el ministro.

La misma línea ha seguido el primer ministro de Australia Scott Morrison: "Acojo con satisfacción la decisión de mantener nuestras fronteras fuertes y mantener la seguridad de los australianos. Unas fronteras fuertes son fundamentales para el modo de vida australiano, al igual que el Estado de Derecho".

"Nuestro Gobierno siempre ha entendido esto y ha estado dispuesto a tomar las decisiones y acciones necesarias para proteger la integridad de nuestras fronteras. Agradezco al Tribunal su pronta atención a estas cuestiones y la paciencia de todos los implicados mientras hemos trabajado para resolver este asunto. Ahora es el momento de seguir con el Open de Australia y volver a disfrutar del tenis durante el verano", ha sentenciado Morrison.

